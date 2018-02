Chiar dacă nu toată lumea agrează această sărbătoare, unii considerând-o de împrumut, alții s-au gândit să profite de acest prilej și să inițieze și să dezvolte o … tradiție nouă. „Vreau să ne îndrăgostim și să iubim, donând sânge”, a fost prima reacție a lui Daniel Zodian de la Clubul Sportiv Bronx Bacău, inițiatorul campaniei „Speranță pentru Viață”, campanie derulată împreună cu Auchan Bacău și Centrul de Transfuzii Bacău. Astfel, programul campaniei se va derula după următorul program: miercuri, între orele 07.30 – 12.30 la Centrul de Transfuzii, iar vineri și sâmbătă între orele 11.00 – 16.00 în incinta magazinului Auchan. Campania se dorește a fi una cu rază mai largă de acțiune, beneficiarii acesteia fiind dintr-un spectru mai larg. „Organizăm această campanie, odată pentru că e nevoie de sânge în permanență și nu vrem să mai auzim de crizele de sânge care pun oamenii în pericol, iar în al doilea rând, ne dorim ca donatorii de sânge din această campanie să doneze bonurile de masă pentru campania «Coșulețul de Paște» în care vom ajuta 100 de familii nevoiașe din Bacău și din județ. Facem «doi în unu’»”, a declarat Daniel Zodian, președintele C.S. Bronx Bacău, care a precizat că așteaptă în această campanie aproximativ 100 de donatori, 40 fiind de la Clubul Bronx și de la BronxPeople, cărora se vor alătura alte zeci de angajați de la Auchan Bacău. „Ne bucură nespus această inițiativă lăudabilă pe care o sprijinim cu tot ce putem. Astfel, vom deplasa la Auchan caravana de colectă mobilă și nu sperăm decât să crească numărul donatorilor. Sigur, ne adresăm persoanelor active care sperăm că înțeleg importanța actului de donare și profit de ocazie să transmit tuturor că noi sprijinim orice campanie de acest fel.”

dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău. Persoanele care vor să se alăture acestei campanii trebuie să știe că se pot prezenta în intervalele orare și locațiile amintite după ce au mâncat, să nu fi avut boli cronice sau vasculare iar greutatea coroprală să nu fie sub 50 de kilograme. Campania se va încheia sâmbătă la Auchan cu un flashmob care va conține demonstrații de judo, gimnastică și o invitație la zumba. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.