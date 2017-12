Sala Teatrului „Radu Beligan” a fost arhiplină în seara de marți, unde a avut loc Spectacolul Talentelor organizat de Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”. Elevi, profesori, părinți, bunici, prieteni, cu toții au participat la această acțiune care face parte din proiectul multianual „Anotimpurile Copilăriei”. „Noutatea acestui an este că talentele elevilor s-au împletit cu cele ale profesorilor într-un regal artistic de muzică, dans, arte marțiale, gimnastică, parada creațiilor eco din materiale refolosibile, folclor, datini și obiceiuri de iarnă”, ne-a declarat prof. Mariana Umbrărescu, directorul școlii. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.