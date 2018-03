Putem spune orice despre Putin, dar nu putem spune că nu se pricepe să facă show. Și săptămâna trecută a dat două reprezentații care i-au consolidat puterea, dar și intențiile de vot, președintele tuturor rușilor fiind în campanie electorală pentru un nou mandat. Echipa națională de hochei pe gheață a câștigat aurul olimpic la PyeongChang însă, din cauza scandalurilor de dopaj, Rusiei i s-a interzis participarea la Olimpiada de iarnă, sportivii săi fiind nevoiți să participe sub flamura olimpică. Din acest motiv, la ceremonia de premiere, nu a fost intonat imnul rusesc.

Președintele Rusiei, însă, a organizat o ceremonie specială, în cadrul căreia i-a felicitat pe sportivi și la care s-a intonat imnul Rusiei, Vladimir Putin cântând cot la cot cu stadionul plin de oameni. Totul transmis în direct și difuzat, apoi, pe rețelele sociale. Din punct de vedere imagologic, a fost o lovitură fantastică, mesajul fiind clar: Rusia, în ciuda piedicilor, rămâne demnă și își cinstește eroii sub conducerea președintelui Vladimir Putin.

Cu câteva zile înainte, președintele Rusiei amenințase Occidentul că țara va răspunde oricărei agresiuni cu lovituri nucleare și a prezentat câteva din armele noi de care dispune. Discursul a avut, pe de o parte rolul de a atenționa SUA și aliații săi, iar, pe de altă parte, de a transmite poporului rus că țara este mai puternică decât oricând și își poate apăra cetățenii.

Este extrem de interesant că prezentarea noilor arme, care nu sunt chiar o noutate, de unele știindu-se câte ceva, a fost urmată de o tăcere de gheață din partea liderilor occidentali. Nu am văzut să existe voci autorizate care să pună la îndoială afirmațiile lui Putin; mai mult, au început să apară voci care să spună că America trebuie să recupereze decalajul în materie de armament.

Cu ce ne afectează pe noi aceste evenimente? Să ne amintim că am cultivat un antirusism feroce în societate. Am fost învățați, în ultimii zece ani, să urâm Rusia și rușii mai puternic decât o fac, de exemplu, polonezii. Am acceptat baze militare americane îndreptate împotriva Rusiei, avem celebrul scut de la Deveselu, cheltuim miliarde de dolari pe tehnică militară americană etc. Toate acestea l-au ajutat, însă, mai mult pe Putin.

Care a știut să folosească aceste elemente în folosul său. Sancțiunile financiare, scandalul dopajului, atitudinea Estului Europei, înarmarea Ucrainei de către americani, toate acestea au constituit argumentele lui Putin cum că Rusia este sub asediu și națiunea trebuie să rămână unită pentru a rezista acestor amenințări. Nu în ultimul rând, sentimentul că Rusia a rămas singurul sprijin al civilizației creștine împotriva invaziei musulmane le-a oferit rușilor motive să-l susțină pe Putin.