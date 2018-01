Miercuri, de la ora 14.00, la Sala “Ateneu”, Ansamblul Folcloric “Busuiocul”, în parteneriat cu Filarmonica “Mihail Jora”, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi Primăriei Bacău, invită băcăuanii la spectacolul “Unirea naţiunea a făcut-o!”. Vor evolua pe scena Ateneului solişti şi grupuri folclorice, coruri şi instrumentişti, actori ai teatrului “Bacovia”, formaţii de dansuri moderne şi tradiţionale. Spectacolul este dedicat evenimentului de la 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române. Intrarea este liberă. 22 SHARES Share Tweet

