În program: Academia de Dans Adamas Bacău și trupa Artizan

Duminică, 3 aprilie, de la ora 19.00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” va avea loc spectacolul „Ukraine – Let”s stand together and do what we can to help”, un eveniment caritabil organizat de Academia de Dans Adamas Bacău și trupa Artizan, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Local Bacău, Asociația Betania și Daisy Sara.

În prima parte a evenimentului, sportivii de la Adamas vor „juca” musicalul „Harry Potter and the lost sister”, după care va urma un concert Artizan. Scopul evenimentului este de strângere de fonduri în sprijinul refugiaților din Ucraina.

Donațiile se pot face în cadrul spectacolului, în urna special amenajată la intrare în sala de spectacol – minim 10 lei sau în conturile Asociației Betania. Sportivii de la Adamas nu sunt la prima ispravă de acest fel, sumele de bani obținute din donații pentru biletele de intrare la spectacolele trecute fiind direcționate către case de copii sau cămine de bătrâni.

În spectacolul dansant de duminică vor evolua și două dansatoare din Ucraina, refugiate în Bacău. Organizatorii mai promit și alte surprize.