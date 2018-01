Ironic, sau nu, locuințele de serviciu puse la dispoziția medicilor în Bacău par să fie, numeric vorbind, mai multe decât numărul actual de medici care au nevoie de așa ceva. Însă, se speră ca alți debutanți, dar și medicii cu experiență să aleagă Bacăul în detrimentul altor orașe. Tocmai de aceea, municipalitatea se gândește să mai construiască un bloc pentru ei. Unde? Locuințe există, medicii lipsesc Criza acută a medicilor, asistenților, dar și a personalului auxiliar din sistemul medical din Bacău este cunoscută. În continuare este nevoie de cadre medicale, dar, pe de altă parte, și cei care aleg să lucreze la noi în oraș au nevoie de o locuință de serviciu. Din acest motiv, în urmă cu mai bine de doi ani municipalitatea dădea în folosință așa-numitul „bloc al medicilor”, situat pe strada Făgăraș, cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Bacău. De atunci, orice angajare în unitatea medicală băcăuană a venit „la pachet” cu o locuință de serviciu, pentru medicii care nu au domiciliul în Bacău sau nu dispun de o locuință proprietate personală. Surpriza a fost însă că pentru cele 40 de locuințe existente, doar șase medici au depus cerere și au primit un spațiu locativ în acel bloc. Astfel, în acest moment, 34 de locuințe sunt încă libere în „blocul medicilor” de pe Făgăraș. Cu toate acestea, la nici două luni de la darea în folosință a blocului în cauză, se aducea pe ordinea de zi a Consiliului Local Bacău un alt proiect de hotărâre care prevedea construirea unui nou alt bloc de locuințe prin programul ANL. Ansamblul Bucegi III C prevedea construirea în trei etape a câte 22, 42 și 44 de locuințe doar pentru personalul medical. La aceea vreme se vorbea de faptul că ar fi bine să fie create condițiile pentru ca, odată cu finalizarea proiectului, Bacăul să fie pregătit în continuare să atragă noi medici și asistenți. Un an nou, speranțe noi Prima etapă a proiectul a trecut deja în dezbatere publică încă de la începutul acestui an, iar băcăuanii interesați pot consulta informații cu privire la planul propus pe pagina de internet a Primăriei Bacău și la sediul Primăriei Bacău, mai exact la Direcția Tehnică, în zilele lucrătoare în intervalul orar 8.00-16.00. Totodată, la început de an se vorbește și de mari investiții în Spitalul Județean de Urgență Bacău, însă autoritățile nu dau și termenele finale ale acestor lucrări. Rămâne de văzut care va fi deznodământul întregului proiect, însă, clar până în acest moment este că personalul medical va mai avea un alt bloc de locuințe de serviciu la dispoziție în apropierea celui de pe Făgăraș, dar când și cine va fi cazat acolo am putea ști doar atunci când va fi finalizat Complexul medical „Sfânta Maria” din incinta Spitalului Județean de Urgeanță Bacău (care va include spitalul județean și cel municipal). „Din punctul meu de vedere, la momentul în care se va finaliza întregul Complex medical «Sfânta Maria» va fi nevoie acută pe personal medical, nu doar de medicii. Sunt convins că la momentul respectiv toate imobilele pe care le avem alocate se vor umple.”

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău Municipalitatea bacăuană a elaborat prima versine a planului care prevede construirea locuințelor pentru tineri ce vor fi date spre închiriere specialiștilor din sănătate. Proiectul este de mai multă vreme pus în discuție, dar a fost necesar un studiu amănunțit pentru a se realiza Planul Urbanistic de Detaliu al acestuia. Ansamblul Bucegi III C, etapa 1, cu regimul de înălțime P+3E+M va fi format din 22 de unități locative și va fi localizat în Bacău, pe strada Teiului, numărul 13. Se pot transmite eventualele observații și comentarii în scris Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, aflată pe strada Oituz nr.23, până la data de 26 ianuarie 2018.

