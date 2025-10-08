Specialiști din Republica Moldova vizitează Laboratorul de Microbiologie Medicală de la SJU Bacău

Laboratorul de Microbiologie Medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, recent inaugurat, a găzduit vizita unor specialiști în microbiologie din Republica Moldova și din județele din estul țării. Laboratorul, modernizat și dotat cu echipamente ultramoderne, a beneficiat de investiții de aproximativ 3,4 milioane de euro.

„Este un schimb de experiență extrem de util, pentru că noi suntem printre puținii din regiune care dispunem de asemenea dotări. Este foarte important pentru oaspeții noștri să observe, pe viu, ce pot face aceste echipamente, pentru a putea lua o decizie informată la momentul unei eventuale achiziții. Colegii de la Chișinău au nevoie să vadă aceste practici, pentru că acolo nu există încă posibilități similare.” – Dr. Brîndușa Hurdubei, medic-șef al laboratorului.

Invitații au participat la un tur complet al laboratorului, în timpul căruia Dr. Brîndușa Hurdubei și Dr. Marina Indreaș le-au prezentat echipamentele și le-au demonstrat funcționarea sistemelor automatizate de transport al probelor, însămânțare și identificare a culturilor.

„Am venit să vedem cum arată un laborator de ultimă generație, dotat cu sisteme automatizate de transport al probelor și identificare a culturilor. Este cel mai performant laborator pe care l-am întâlnit până acum. Preluăm cele mai bune practici pentru țara noastră, pentru că totul este implementat foarte bine, riguros și eficient. Ne dorim și noi un asemenea laborator în Republica Moldova.” – Ecaterina Noroc, șefa Laboratorului Național de Referință HIV/SIDA, ITS și Hepatite Virale, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Chișinău.

„Ne bucurăm să fim un model de bune practici pentru colegii noștri din Republica Moldova și din regiune. Investițiile în laboratorul nostru nu înseamnă doar tehnologie de ultimă generație, ci și șansa de a oferi pacienților analize rapide și tratamente mai bine țintite. Schimbul de experiență confirmă că medicina de calitate se construiește împreună, prin colaborare și dorința de a învăța unii de la alții. Cea mai mare satisfacție este că pacienții spitalului nostru beneficiază zi de zi de aceste progrese.” – Ion-Marius Savin, manager SJU Bacău.