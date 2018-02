Final de sezon regulat incandescent în Divizia A1. Marea luptă se dă pentru ocuparea locului 3, deținut, cu două etape înainte de final, de Știința Bacău. Ajunse la cota 35 de puncte, studentele au trei puncte avans față de Agroland Timișoara și patru față de CSM Târgoviște, după ce miercuri, în jocul direct, timișorencele au câștigat surprinzător, cu 3-1 pe terenul dâmbovițencelor. Nimic nu este însă decis. În weekend, atât Agroland, cât și CSM Târgoviște au parte de meciuri accesibile. Din păcate, nu și Știința. Duminică, studentele vor primi vizita campioanei Alba Blaj, în derby-ul etapei. „E un meci de care pe care. Pentru noi este esențial să obținem un rezultat bun. Sper ca publicul să fie, o dată, în plus, alături de noi”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. Chiar dacă statistica ultimelor confruntări directe Știința- Alba Blaj este favorabilă ardelencelor, studentele au șansa lor. Sprijinită de fani, Știința poate învinge pe oricine. Inclusiv pe Alba Blaj. Spargeți gheața, fetelor! Celelalte meciuri ale etapei a 17-a: Penicilina Iași- Dinamo, U NTT Dta Cluj- CSM București, CSM Luoj- CSM Târgoviște, Agroland Timișoara- Medicina Târgu-Mureș. 2 SHARES Share Tweet

