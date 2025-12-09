Șomaj în scădere în judeţul Bacău

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Bacău la sfârşitul lunii septembrie 2025 era de 3.103 persoane, cu 131 mai puţine faţă de sfârşitul lunii august 2025, arată datele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bacău.

Potrivit statisticilor, 44,7% dintre şomeri sunt indemnizaţi, în timp ce 55,3% sunt neindemnizaţi.

În rândul celor 1.387 de şomeri indemnizaţi, distribuţia pe niveluri de educaţie este următoarea:

51,5% – studii primare, gimnaziale şi profesionale,

34,7% – studii liceale şi postliceale,

13,8% – studii superioare.

Femeile reprezintă 56,0% dintre şomerii indemnizaţi şi 41,7% dintre cei neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 37,5% locuiesc în urban, iar 62,5% în rural.

Rata şomajului, în continuare sub media naţională

Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Bacău la sfârşitul lunii septembrie 2025 a fost de 1,6%, în scădere faţă de luna precedentă. Aceasta se menţine puternic sub media naţională, care în aceeaşi perioadă a fost de 3,2%.

În ierarhia naţională, judeţul Bacău ocupă locul 5 ca nivel redus al şomajului, fiind depăşit de:

Ilfov – 0,4% (cel mai mic nivel),

în timp ce la polul opus se află:

Vaslui – 8,8% (cel mai ridicat nivel).

Ponderea şomerilor în populaţia cu domiciliul în judeţ, cu vârsta între 18 şi 62 de ani, este de 0,7%.

Indemnizaţii de şomaj: valori medii

La finalul lunii septembrie 2025, indemnizaţiile medii pentru şomeri au fost:

774,10 lei – pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj în cuantum de 75%,

245,58 lei – pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj în cuantum de 50%.

Autorităţile judeţene consideră evoluţia pozitivă a indicatorilor drept un semnal favorabil pentru piaţa muncii, dar menţin apelul către angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să utilizeze serviciile puse la dispoziţie de AJOFM pentru a menţine această tendinţă descendentă a şomajului.