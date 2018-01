Ovidiu Marinescu, când avea vreo 14 ani, a participat la Ateneul Român la un concert dirijat de Ovidiu Bălan, unde a rămas impresionat de interpretarea lui Mikhail Homizer. Colaborarea de astăzi, o conectez cu acel punct din tinereţea mea, mărturiseşte Marinescu, care va interpreta Simfonia concertantă op. 125 de Serghei Prokofiev, sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan. Nu cred că muzica de astăzi şi de mâine trebuie, în mod necesar, să fie o enigmă, pe care nimeni n-o poate înţelege. Dimpotrivă, speranţa muzicii moderne constă într-o nouă simplitate. Am căutat mereu un limbaj original, detest imitaţia şi procedeele deja folosite. Nu pot să mă ascund sub masca altuia. Vreau să fiu eu însumi, scria Prokofiev. El scrisese un concert pentru violoncel, care nu s-a bucurat de succes şi, ani de zile nu a mai compus nimic pentru acest instrument. Întâlnirea cu un interpret de excepţie – care, de altminteri, a scris câteva din pasajele lucrării – Mstislav Rostropovici, îl determină pe Prokofiev să compună această lucrare, considerată cel mai greu concert pentru violoncel. Dar şi pentru orchestră, cum afirmă Ovidiu Bălan! Ovidiu Marinescu îl cântă pentru a patra oară, precedentele apariţii fiind cu: West Chester University Orchestra (unde este şi profesor), Helena Symphony, Orchestra Society of Philadelphia. Prima oară în Bacău cu Simfonia concertantă de Prokofiev, în compania orchestrei noastre, pe care a dirijat-o în 2015 în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”. În partea a doua a simfonicului, Ovidiu Marinescu iese din postura de solist – interpret şi preia frâiele, ca dirijor al ansamblului, într-o pagină ce nu mai are nevoie de prezentare – Simfonia a V-a de P.I. Ceaikovski. Stabilit în State, Ovidiu Marinescu propune o seară de muzică rusă, cu momente încărcate de emoţii şi sens care, cu siguranţă va fi pe placul publicului meloman de la Sala „Ateneu”. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

