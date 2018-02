Liderii PNL Bacău au organizat, joi, o conferință de presă în care au prezentat amendamentele pe care le vor depune la bugetul municipiului Bacău și bugetul județului. Au participat deputatul Ionel Palăr, președintele organizației județene, Dragoș Luchian, președintele municipalei PNL Bacău, și Cezar Olteanu, liderul consilierilor județeni. Ionel Palăr a afirmat că amendamentele sunt constructive și vin în sprijinul actualei administrații. „Le recomand consilierilor PSD-ALDE să le trateze cu seriozitate, dacă tot s-a trâmbițat că toate nenorocirile au fost cauzate de PNL. Recunoaștem că poate s-au mai făcut greșeli, dar municipiul trebuie să meargă înainte. Să faci administrație nu înseamnă să tot blamezi”, a declarat Ionel Palăr, apoi a adăugat că în urma administrației liberale au rămas câteva obiective viabile: Podul Mărgineni, Podul Șerbănești, CAEx, pasajul subteran, 80 de străzi asfaltate. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 1 SHARES Share Tweet

