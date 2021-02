De loc din comuna Horgești, Jenică Nonuță, veteran de război, a ajuns la o sută de ani de viață, iar evenimentul trebuia marcat ca atare. Dar să nu credeți că s-au încălcat niscaiva reguli decretate la vreme de pandemie. Cei ajunși acolo de acolo au fost numai membrii de familie, copiii, nepoții și strănepoții. Dar lor li s-au alăturat primarul comunei, Luminița-Adriana Temea, preotul locului și reprezentantul Filialei Bacău „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria” și a Asociației Naționale a Veteranilor de Război (ANVR), Cristi Aioanei.

O atmosferă primăvăratică am găsit în familia veteranului Jenică Nonuță ajuns la centenarul vârstei, o familie frumoasă și temeinic educată. O lumină primăvăratică am văzut și pe chipul sărbătoritului, un om căruia sigur nu-i dai vârsta confirmată de cartea de identitate. Iar în semn de respect pentru oaspeții săi, Jenică Nonuță a rămas în picioare tot timpul cât a povestit ba una, ba alta dintre cele pe care le-a trăit și le-a prins în caierul vieții. „Am venit să fim alături de această familie și în special de nea Jenică Nonuță la împlinirea vârstei de o sută de ani – ne-a declarat Luminița-Adriana Temea. Este un om deosebit și este o mare onoare pentru noi să avem în comuna Horgești un cetățean care este veteran de război, care l-a cunoscut pe Regele Mihai și care a fost un transmisionist de nădejde în timpul războiului”.

Oaspeții i-au adus sărbătoritului și daruri. Din partea primăriei și a Consiliului local, Luminița-Andreea Temea a venit cu flori, dar și cu diploma „Vârsta de aur”, însoțită de un premiu în bani. Preotul satului a adus icoana „Sf. Înger Păzitor”, iar Cristi Aioanei i-a înmânat veteranului, din partea ANVR o diplomă aniversară, dar și gradul militar onorific de căpitan, iar din partea Filialei Bacău Cultul Eroilor diploma și medalia aniversară „Centenarul Zborului Marii Uniri”, toate în numele col. (rtr) Paul-Valerian Timofte,președinte al filialelor din Bacău alecelor două asociații.

„Regele a pus mâna pe umărul meu”

„Pe front – ne-a spus Jenică Nonuță – am făcut parte din Regimentul 27 Infanterie. Am trecut prin momente teribile și am băut apă din copitele cailor prin locurile sărmane prin care am ajuns cu frontul. În urma copitei se aduna apă de ploaie, iar noi ne mai potoleam setea cu ea. Nu puteam scoate capul afară din tranșee sau de pe unde ne adăposteam”.

Veteranul de astăzi a fost, pe front, transmisionist, telefonist și observator. A fost pe front, inițial, numai prin România, dar apoi, când oastea i-a urmărit nemți, a ajuns până în Cehoslovacia. „Pe front am plecat în 1942 – ne-a povestit Jenică Nonuță. Eram la Focșani când au venit rușii peste noi. Cu ei am plecat apoi prin centrul României. Așa am ajuns și la Oarba de Mureș, locul unde au murit 11.000 de militari români, sacrificați de sovietici într-un act de răzbunare pentru anii în care românii au luptat împotriva rușilor pentru a dezrobi Basarabia. De acolo am trecut Tisa, am ajuns la Budapesta și în final în Cehoslovacia.”

Transmisionistul l-a cunoscut, pe front, chiar pe Regele Mihai. „Era leat cu mine, cum se spune – a precizat veteranul. Eram telefonist. Într-o zi stăteam cu căștile pe urechi, dar odată am observat foială în jurul meu. Tocmai venise acolo regele. Era un bărbat frumos, îmbrăcat în haine militare, cu epoleți mari. Am sărit de pe scaun, respectuos, dar regele mi-a pus mâna pe umăr și m-a îndemnat să mă așez. «Ostaș, stai acolo! – mi-a spus. Dacă tu nu ai fi aici, noi am fi pierduți». În urma lui a intrat, la noi, și Mareșalul Antonescu. Pentru mine această întâlnire a fost o mare bucurie”.

Acum vreo zece ani, Jenică Nonuță a primit „Crucea comemorativă a celui de Al Doilea Război Mondial”, conferită militarilor care au participat la campaniile armatei române din perioada 1941-1945 și au calitatea de veteran de război al armatei române.

„Din jertfa înaintașilor se hrănește neîntrerupt prezentul și viitorul nostru. Sunt brazde adânci în istoria neamului, din care au răsărit idealuri și împliniri mărețe. Din poveștile lor, a eroilor anonimi de lângă noi, ne vin îndemnuri, mustrări și sfaturi, să pricepem ce este viața și scopul unui sublim ideal.Toți și-au lăsat viața în mâinile lui Dumnezeu și au reușit să izbândească războiul. O parte din sufletul lor veghează neîncetat la amintirea camarazilor pierduți pe câmpul de luptă, la fel cum cealaltă parte a sufletului lor pâlpâie iubirea vieții lângă copii, nepoți și strănepoți. La mulți ani cu sănătate, BRAV VETERAN DE RĂZBOI! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Cristi Aioanei, reprezentantul ANCE