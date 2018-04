La data de 14 aprilie a.c., o patrulă de poliție rutieră din Oneşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu a depistat pe DJ 115, un bărbat de 36 de ani, din localitate, la volanul unui autoturism, în stare de ebrietate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Oneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au depistat un tânăr de 24 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Comăneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La data de 15 aprilie a.c., poliţiştii au depistat în comuna Ghimeş- Făget, un bărbat de 35 de ani, din localitate, la volanul unui autoturism, în stare de ebrietate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Comăneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat un bărbat de 42 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

In România, depăşirea pragului de 0,80 g/l alcool pur în sânge constituie faptă penală. Cu toate acestea, unii conducători auto încalcă legea şi pun în pericol ceilalţi participanţi la trafic sau chiar pe ei înşişi.

Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce conducătorul auto a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău recomandă participanţilor la trafic să nu conducă autovehicule dacă au băut şi să nu se urce în maşină cu cineva care conduce sub influenţa alcoolului.