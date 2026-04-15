Șofer prins cu 139 km/h în localitatea Sascut, pe DN2-E85

Polițiștii rutieri au depistat un bărbat de 55 de ani în timp ce conducea un autoturism cu 139 km/h pe DN2-E85, în localitatea Sascut, depășind cu 89 km/h limita legală de viteză admisă pe acel sector de drum.

Potrivit polițiștilor, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu 3.645 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 120 de zile. De asemenea, acestuia i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să respecte limitele legale și să adopte o conduită preventivă în trafic.

Polițiștii recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic, pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere cu consecințe grave.