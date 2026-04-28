Șofer amendat cu peste 5.000 de lei: conducea băut, cu viteză, iar doi copii erau transportați în portbagaj

Un șofer a fost sancționat de polițiștii rutieri din județul Covasna după ce a fost prins circulând cu viteză pe DN 11, între Brașov și Bacău, sub influența alcoolului și transportând doi copii în portbagajul mașinii. Bărbatul a fost amendat cu peste 5.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 150 de zile.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, conducătorul auto a fost depistat în trafic după ce a depășit limita legală de viteză și a încălcat regulile privind depășirea. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În timpul verificărilor, agenții rutieri au descoperit că în autoturism erau transportați doi minori în condiții periculoase. Copiii nu aveau centuri de siguranță și nici sisteme de fixare omologate, ci se aflau în portbagajul mașinii, situație care ar fi putut avea urmări grave în cazul unei frânări bruște sau al unui accident.

Pentru abaterile constatate, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de peste 5.000 de lei. De asemenea, polițiștii i-au reținut permisul de conducere pentru 150 de zile, având în vedere cumulul de încălcări: depășirea limitei de viteză, depășirea neregulamentară, conducerea sub influența alcoolului și transportul minorilor fără măsuri minime de siguranță.

