SLANiK Winter Rendezvous – un eveniment reușit care a atras participanți din toată țara

SLANiK Winter Rendezvous a încheiat prima ediție cu rezultate foarte bune, adunând participanți din toate regiunile țării. Publicul a apreciat atât cadrul natural, cât și modul în care a fost gândită și coordonată întreaga experiență.

Weekend de poveste la Slănic Moldova, unde, pentru trei zile, stațiunea de la poalele Nemirei a devenit polul distracției. Cu un line up excelent, HVMZA, Puya, Lupii lui Calancea, Reman, Adrian Saguna, Marry Ann Sax, Ozlemek, Pado & Belu, Pascal Junior, Rosario Internullo, Cosmin Vraciu, Karol Diac, SLANiK Winter Rendezvous a produs surpriza.

Din totalul celor prezenți la festival, doar 30% au fost din județul Bacău, ceilalți provenind din București, Iași, Vrancea, Galați, Suceava, Vaslui și Hunedoara, ceea ce faăcut ca gradul de ocupare hotelieră să fie de 90%.

În cea mai importantă zi, sâmbătă, locația festivalului a fost soldout iar artistii au fost impresionați de vibeul publicului. Au fost prezenți și foarte mulți localnici care au fost încântați, iar organizatorii au respectat programul de liniște al stațiunii, evenimentul terminându-se în fiecare seară la ora 24.00.

Un participant venit din București a surprins într-o frază reacția multor vizitatori:

„Am ajuns mai ușor la Slănic Moldova pe autostradă decât ajung la Brașov în weekend. Și chiar a fost o surpriză plăcută.”

Declarațiile organizatorilor

Pescobar, co-organizator al evenimentului, a subliniat deschiderea publicului:

„Oamenii au venit cu chef de distracție și au primit bine ideea unui eveniment de iarnă diferit. Ne bucură să vedem că Slănic Moldova a putut găzdui un asa party.”

Ionuț de la Kaya a vorbit despre standardele pe care și le-au propus încă de la început:

„Ne-am dorit să oferim o experiență premium, bine organizată cu atenție la detalii și respect pentru oameni. Faptul că au venit participanți din toată țara ne arată că publicul apreciază un eveniment făcut cu grijă.”

Provocările frigului și munca din culise

Temperaturile scăzute au pus presiune pe echipele tehnice, însă buna coordonare a permis desfășurarea evenimentului în condiții optime.

Alex Olteanu, Event Manager la SLANiK Winter Rendezvous, cunoscut deja pentru rolul său în organizarea unui alt proiect de succes, Young Island Festival, a explicat:

„Frigul schimbă modul în care lucrezi. Echipamentele reacționează diferit, oamenii obosesc mai repede, iar timpii de montaj se prelungesc. În plus, am avut o perioadă foarte scurtă pentru a pune la punct prima ediție, ceea ce a însemnat decizii rapide și coordonare strânsă între toate echipele. Rolul meu a fost să țin totul aliniat și să mă asigur că fiecare etapă se desfășoară în siguranță și la timp. Faptul că am reușit să livrăm un eveniment stabil și bine organizat, în ciuda condițiilor de iarnă și a timpului limitat, arată maturitatea echipei și potențialul zonei pentru proiecte viitoare.”

Un pas important pentru dezvoltarea regiunii

SLANiK Winter Rendezvous arată că Slănic Moldova poate găzdui evenimente bine organizate, cu participare largă și interes real din partea publicului.

Succesul acestei ediții confirmă potențialul zonei pentru proiecte noi și pentru dezvoltarea unei tradiții în zona de entertainment de iarnă.