SJU: Medici băcăuani și ieșeni au colaborat pentru a fost salva unicul picior al unui pacient

La Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau , pe data de 31 ianuarie 2023, a avut loc un eveniment chirurgical deosebit.

S-a constituit o echipa mixta formata din medicii chirurgi vasculari ai spitalului (dr. Bogdan Manole Szasz, dr. Manole Ghenadie , dr. Bud George si medic anestezist dr. Tutunaru Valentin ) care a fost completata cu doi medici chirurgi din Iasi: Seful sectiei de Chirurgie Vasculara a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, Conf. dr. Radu Florin Popa si medicul specialist de chirurgie vasculara , dr. Cosmin Marian.

„Operatia efectuata este o interventie de anvergura – By pass aortofemural profund, folosindu-se un grefon sintetic, special fabricat, care a fost inserat prin anastomoza (sutura pe aorta abdominala) si trecut mai apoi in regiunea inghinala pentru a fi descarcat in membrul inferior unic al pacientului. Pacientul suferea de boala arteriala periferica, asa numita „arterita” si fara aceasta procedura si-ar fi pierdut si membrul unic pe care il mai avea. Echipa de medici anestezisti a fost la inaltime si , in ansamblu, m-am simtit ca intr-o sala de chirurgie a Spitalului Judetean din Iasi ” declara Conf. dr. Radu Florin Popa.

„Judetul Bacau este un judet cu capacitate economica mare si trebuie sa aiba in orasul resedinta de judet un serviciu integrat de chirurgie vasculara. Este o chirurgie scumpa, presupune efort financiar important pentru organizare, dar odata echipa formata si pornita pe un drum ascendent nu mai vad nici o piedica pentru rezolvarea acestei patologii care este pe primul loc sau umar la umar cu cancerul , in Romania si nu numai.

Felicit echipa manageriala a Spitalului Judetean Bacau, felicit echipa de chirurgi vasculari nou inchegata si va asigur ca voi face tot efortul necesar pentru a pune umarul si a contura un serviciu de chirurgie vasculara care poate deveni functional pe deplin in scurt timp si va reusi sa rezolve pentru judet aceasta problema care va plasa judetul pe un loc binemeritat pe harta chirurgiei vasculare.

Judetele Moldovei sunt deficitare in personal specializat in acest domeniu iar efortul nostru este de a popula cu specialisti fiecare judet al acestei regiuni pentru a creste astfel speranta de viata si calitatea vietii pacientilor cu arterita care ni se adreseaza .” mai afirma Conf.dr. Radu Florin Popa .