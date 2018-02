Începând cu ora 11.00, județul Bacău a ieșit de sub cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zăpadă. Situația a fost și este, în continuare, permanent monitorizată de către prefectul și subprefectul județului, cu intervenții specifice ale structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență. Pe drumurile naționale și județene de pe raza județului se circulă, în condiții de iarnă, partea carosabilă fiind umedă și, parțial, acoperită cu zăpadă, sub 1 cm, acolo unde mai sunt precipitații: DN 2 zona Răcăciuni-Sascut și Urechești – la limita cu județul Vrancea și, izolat, în zona de munte. În prezent, au mai rămas 4243 de consumatori afectați în 4 localități, 5 linii și 47 de posturi de transformare asupra cărora se lucrează, situația fiind în dinamică. De la nivelul Serviciului județean de drumuri și Direcției regionale de drumuri naționale – Secția Bacău, se acționează cu 15 utilaje pe drumurile județene și 20 de utilaje pe drumurile naționale, pentru răspândire de material antiderapant și degajarea zăpezii. Nu sunt blocaje și nu sunt semnalate alte probleme deosebite, până la această oră. Se va acționa, în continuare, cu structurile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și Comitetele locale pentru acordarea sprijinului necesar cetățenilor aflați în dificultate, remedierea cât mai rapidă a deficiențelor în alimentarea cu energie electrică și dejagarea carosabilului pentru facilitarea traficului și accesului, sub coordonarea prefectului și subprefectului județului Bacău. 2 SHARES Share Tweet

