Începând cu ora 11.00, județul Bacău a ieșit de sub cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zăpadă. Situația a fost și este, în continuare, permanent monitorizată de către prefectul și subprefectul județului, cu intervenții specifice ale structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență. Pe drumurile naționale și județene de pe raza județului se circulă, în condiții de iarnă, partea carosabilă fiind umedă și, parțial, acoperită cu zăpadă, sub 1 cm, acolo unde mai sunt precipitatii: DN 2 zona Racaciuni-Sascut-limita judet Vrancea, Urechesti – limita judet Vrancea si izolat in zona de munte. În ultimele 24 de ore s-a acționat cu 40 de utilaje cu lamă și răspânditor și s-au împrăștiat 500 de tone de sare. Ca o măsură suplimentară, pentru a preveni formarea de blocaje, au fost prevăzute 2 autoremorchere de mare putere, unul pe DN 11 în zona Măgura și celălalt pe DN 2G – zona Grigoreni, pentru tractarea autotrenurilor și camioanelor de mare tonaj, care nu puteau urca în rampe. În cursul nopții s-a acționat pentru degajarea copacilor, căzuți pe carosabil din cauza supraîncărcării cu zăpadă, pe DJ 115 – Mănăstirea Cașin, DJ 206 B – Răcăciuni – Parava, DJ – Sărata – Luizi, DJ 252 – Soci – Găiceana, DJ 241 – Izvoru Berheciului – Spria, DJ 241 A – Zăpodia – Roșiori, DJ 252B – Coteni – Furnicari. De asemenea, s-a acționat pentru remedierea problemelor create de rețelele transversale drumului, unde firele erau lăsate din cauza greutății zăpezii depuse, pe DJ252A. În prezent, se acționează cu 18 echipe pentru remedierea defecțiunilor create de ninsorile abundente, defecțiuni constând în nealimentarea cu energie electrică a 7088 consumatori în 23 de localități afectate total (Popeni, Pralea, Corbasca, Băcioiu, Gherdana, Rogoaza, Scărișoara, Perchiu, Huruiești, Răchitoasa, Farcașa, Băimac, Sat Nou, Zăpodia, Buda, Colonești, Spria, Viișoara, Temelia, Paltinata, Vîlcele, Coșna, Scurta) și 3 comune afectate parțial (Urechești, Orbeni, Tg. Ocna), având 6 linii și 82 de posturi de transformare nealimentate, situația fiind în dinamică. De la nivelul Serviciului județean de drumuri și Direcției regionale de drumuri naționale – Secția Bacău, se acționează cu 15 utilaje pe drumurile județene și 20 de utilaje pe drumurile naționale, pentru răspândire de material antiderapant și degajarea zăpezii, fiind pregătite 242 tone de sare și 6449 mc de nisip. Nu sunt blocaje și nu sunt semnalate alte probleme deosebite, până la această oră. În perioada următoare, se vor mai înregistra precipitații mixte, cu intensificări temporare ale vântului și vizibilitate redusă. Se va acționa în continuare cu structurile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și Comitetele locale pentru acordarea sprijinului necesar cetățenilor aflați în dificultate, remedierea cât mai rapidă a deficiențelor în alimentarea cu energie electrică și dejagarea carosabilului pentru facilitarea traficului și accesului, sub coordonarea prefectului și subprefectului județului Bacău.

