Sisteme de alimentare cu apă modernizate și extinse în Racova, Gârleni, Blăgești, Buhuși, Filipești, Traian și Secuieni

Compania Regională de Apă Bacău a atribuit companiei STRABAG contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și epurare în mai multe localități din județul Bacău.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 158 milioane de lei (circa 32 milioane de euro), fără TVA. Contractul a fost atribuit în urma unei licitații deschise organizate prin intermediul Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Proiectul, denumit „BC-CL-19 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, tratare și transport apă în Racova, Gârleni, Blăgești, Buhuși, Filipești, Traian și Secuieni; extinderea facilităților de epurare în aglomerarea Filipești”, presupune modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în mai multe unități administrativ-teritoriale din județ.

Lucrările includ elaborarea documentației tehnice, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, execuția lucrărilor, livrarea și instalarea echipamentelor tehnologice, precum și testarea și punerea în funcțiune a instalațiilor.

Durata totală a contractului este de 61 de luni, dintre care 25 de luni sunt alocate pentru proiectare și execuție, iar 36 de luni reprezintă perioada de garanție a lucrărilor.

Investiția este finanțată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, program care sprijină dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă.

Proiectul prevede realizarea unor lucrări importante pentru extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă din mai multe zone ale județului Bacău. Acestea includ conducte noi de aducțiune, stații de pompare, rezervoare pentru stocarea apei și instalații de tratare.

De asemenea, vor fi realizate conducte principale și secundare din PEHD, unele tronsoane urmând să aibă lungimi de până la 10 kilometri, pentru a asigura transportul apei tratate către localitățile deservite.