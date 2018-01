Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova, din Bacău, care deține peste 29% din acțiunile companiei Iașitex, din Iași, cere socoteală administratorilor celei din urmă pentru cumpărarea a aproape 3,5 milioane de acțiuni la preţul de 1,49 de lei pe acţiune, la societatea Chimcomplex Borzești. SIF Moldova a solicitat ca pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Iașitex din luna februarie să fie introdusă o acțiune în răspundere împotriva administratorilor. SIF Moldova motivează că Iașitex „nu a raportat această achiziţie de acţiuni, care reprezintă informaţie privilegiată de natură a avea un impact semnificativ asupra preţului acţiunilor Iaşitex“ şi că „tranzacţia este vădit dezavantajoasă pentru Iaşitex, având în vedere că preţul plătit este disproporţionat de mare în raport cu valoarea reală a acţiunilor cumpărate, în condiţiile în care Iaşitex se află sub controlul vânzătorului, A2 Impex fiind acţionarul majoritar al ei“. De asemenea, se arată că „administratorii au ignorat că Iaşitex nu are în obiectul de activitate tranzacţii cu active financiare şi nici fabricarea de produse chimice, acesta din urmă fiind obiectul principal de activitate al societăţii ale cărei acţiuni au fost achiziţionate, Chimcomplex“. Societatea din Bacău mai crede că „tranzacţia a avut drept scop real transferarea din patrimoniul Iaşitex a peste cinci milioane de lei în patrimoniul A2 Impex“. Companiile Iaşitex, A2 Impex şi Chimcomplex fac parte din Grupul SCR controlat de omul de afaceri Ştefan Vuza. A2 Impex este acționar majoritar la societatea din Borzești (84,5%), iar în vara trecută a cumpărat pachetul de acțiuni al SIF Moldova la Chimcomplex cu 4,37 de milioane de lei. Recent, Chimcomplex a câștigat licitația pentru șase active ale combinatului Otchim, din Râmnicu Vâlcea, iar pentru a le plăti are nevoie de 127 de milioane de euro. Ștefan Vuza a anunţat că intenţionează, astfel, crearea Companiei Naţionale de Chimie. 11 SHARES Share Tweet

