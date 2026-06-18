Colaborarea care a deschis Bacăului porțile industriei aeronautice și de apărare europene. 30 de ani de parteneriat Aerostar–Thales

Compania băcăuană Aerostar marchează trei decenii de colaborare cu Thales Group, unul dintre cei mai importanți jucători mondiali din domeniul apărării, aerospațialului și tehnologiilor de securitate. Aniversarea a fost marcată printr-un mesaj publicat de Aerostar, în care compania vorbește despre o relație construită pe „încredere, respect reciproc și obiective comune”.

„Împreună am demonstrat reziliență, profesionalism și angajamentul de a atinge cele mai înalte standarde de performanță”, au transmis reprezentanții Aerostar. Parteneriatul dintre cele două companii își are originile la mijlocul anilor ’90, într-o perioadă în care Aerostar începea să se orienteze către colaborări internaționale pentru modernizarea industriei aeronautice românești. În arhivele publicației de specialitate Flight International sunt menționate încă din 1997 discuții și proiecte comune între Aerostar și grupul francez Thomson-CSF, compania care avea să devină ulterior Thales Group. De-a lungul anilor, cooperarea s-a extins în mai multe domenii ale industriei de apărare și aerospațiale. Aerostar a participat la proiecte internaționale alături de Thales, Elbit Systems, EADS și alți mari producători, strategia companiei băcăuane fiind aceea de a se integra în lanțurile globale de furnizare și dezvoltare tehnologică. Un exemplu recent al colaborării este acordul semnat în 2021 între Aerostar și U-TacS, companie britanică deținută de Thales și Elbit Systems, pentru dezvoltarea și eventuala producție în România a dronelor Watchkeeper X.

Cine este Thales

Thales Group este un gigant francez al industriei de apărare și tehnologie, cu activități în domeniile aviației, sistemelor militare, securității cibernetice, comunicațiilor și spațiului. Compania furnizează echipamente și soluții pentru armate, guverne, operatori de transport și infrastructuri critice din întreaga lume. În România, Thales este implicată de peste două decenii în proiecte de apărare și securitate și a dezvoltat o colaborare de lungă durată cu Aerostar Bacău. Potrivit datelor companiei, această cooperare a evoluat constant, contribuind la dezvoltarea capabilităților industriale și tehnologice ale industriei românești de apărare.

Un parteneriat care a traversat trei decenii

Pentru Aerostar, colaborarea cu Thales a coincis cu transformarea companiei dintr-o întreprindere moștenită din perioada comunistă într-un actor important pe piața europeană a mentenanței aeronavelor și a industriei de apărare. Astăzi, compania din Bacău lucrează cu unii dintre cei mai mari producători mondiali din domeniu și participă la programe strategice pentru România și NATO. La împlinirea a 30 de ani de colaborare, mesajul transmis de Aerostar sugerează că parteneriatul este departe de a se încheia: „Suntem recunoscători pentru realizările obținute împreună și pentru colaborarea care continuă să ne inspire. Mulțumim, Thales!”