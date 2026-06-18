Două echipe de robotică au impresionat la etapa națională a World Robot Olympiad cu proiecte dedicate patrimoniului cultural

Două echipe coordonate de profesoarele Oana Jianu și Mariana Andone au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a competiției World Robot Olympiad, reușind să se evidențieze prin proiecte inovatoare care îmbină tehnologia cu valorificarea tradițiilor românești.

La categoria Future Innovators Elementary, echipa RoboSTEAM Weavers, formată din Matteo Sociu, Tudor Petrea și Andrei Ciobanu, avându-l ca rezervă pe Mihnea Dragu, a câștigat Premiul I. Proiectul prezentat, intitulat „IȚĂ – The Thread of Tradition”, este un robot-instructor interactiv conceput pentru a transforma războiul tradițional de țesut într-o experiență modernă de învățare.

Soluția propusă de elevi include trei module – demonstrație, învățare și evaluare – prin care copiii pot descoperi meșteșugul țesutului într-un mod atractiv și accesibil. Proiectul este completat de un sistem digital de învățare ce integrează și un asistent virtual, denumit „Master IȚĂ”, care extinde procesul educațional dincolo de interacțiunea directă cu robotul.

O altă performanță notabilă a fost obținută de echipa RoboSTEAM Ethnos, alcătuită din Alexandru Buțincu, Mihai Chiriță și Andrei Bertia, cu Sebastian Furdui în calitate de rezervă. Aceasta s-a clasat pe locul al V-lea cu proiectul „EthnoGuide”, un ghid muzeal inteligent care adaptează informațiile oferite vizitatorilor în funcție de profilul acestora – copil, adult sau persoană cu deficiențe de vedere – contribuind astfel la creșterea accesibilității patrimoniului cultural.

Potrivit coordonatorilor, ambele proiecte au avut la bază aceeași idee centrală: utilizarea roboticii și a tehnologiilor moderne pentru conservarea, promovarea și transmiterea patrimoniului cultural către noile generații.

Rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor și demonstrează că tehnologia poate deveni un instrument eficient pentru păstrarea și valorificarea tradițiilor. Proiectele „IȚĂ” și „EthnoGuide” oferă un exemplu despre modul în care inovația și patrimoniul cultural pot fi integrate pentru a crea experiențe educaționale relevante și atractive pentru tineri.