Doi șoferi surprinși cu peste 100 km/h pe centura ocolitoare a orașului Dărmănești. Au rămas fără permis pentru 90 de zile

Doi conducători auto au fost sancționați de polițiștii din Dărmănești după ce au fost surprinși circulând cu viteze mult peste limita legală pe centura ocolitoare a orașului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dărmănești, aflați în desfășurarea unor activități de supraveghere și control al traficului rutier, au depistat cu aparatul radar doi bărbați, în vârstă de 24 și 34 de ani, care conduceau autoturisme cu viteze de 105 km/h, respectiv 106 km/h.

Pentru abaterile constatate, cei doi șoferi au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 1.822,5 lei fiecare.

De asemenea, polițiștii au dispus și măsura complementară a reținerii permiselor de conducere, în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

Reprezentanții Poliției le reamintesc conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de trafic, starea carosabilului și condițiile meteorologice, pentru prevenirea accidentelor rutiere.