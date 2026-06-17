Campanie de informare la Onești privind sterilizarea și microciparea câinilor. Proprietarii au fost avertizați asupra obligațiilor legale

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, împreună cu reprezentanții Adăpostului Public de Gestionare al Câinilor Fără Stăpân Onești, polițiști locali și voluntari, o campanie de informare adresată deținătorilor de câini din municipiul Onești.

Acțiunea a avut ca obiectiv informarea cetățenilor cu privire la posibilitatea sterilizării gratuite a câinilor în cadrul viitoarelor campanii organizate în zonă, precum și prezentarea obligațiilor legale care revin proprietarilor de animale.

Pe parcursul activităților au fost distribuite materiale informative și au fost explicate beneficiile sterilizării, atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru reducerea numărului de câini abandonați. Participanții au fost informați că sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună și a metișilor reprezintă obligații prevăzute de legislația în vigoare, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni contravenționale.

Totodată, polițiștii au subliniat importanța identificării animalelor prin microcipare și a înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, măsuri considerate esențiale pentru prevenirea abandonului și pentru responsabilizarea proprietarilor.

Reprezentanții autorităților le recomandă deținătorilor de câini să respecte obligațiile privind sterilizarea și microciparea animalelor, să prevină înmulțirea necontrolată și abandonul acestora, să se informeze cu privire la campaniile de sterilizare gratuită și să asigure condiții adecvate de îngrijire și bunăstare.

Potrivit IPJ Bacău, astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de informare și responsabilizare a proprietarilor de animale, în beneficiul comunității și al protecției animalelor.