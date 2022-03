De unde inecuaţia?

Da, inecuaţie, pentru că nu avem variante ale (oarecum) aceleiaşi combinaţii lexicale cu izvorul în limba engleză, des utilizată când vorbim de literatură sau de filme ştiinţifico-fantastice. Vinovată de absenţa lui c este oralitatea. Iată prezentarea din DOOM3: „!science-fiction (engl.) [pron. saiănsfikşăn] (desp. sci-ence-fic-tion)”. (DOOM1, din 1982, nu-l recunoaşte.) Aşadar, rostirea îl omite pe c, ceea ce face ca acesta să nu mai apară în scrisul celor neatenţi. Nu ar trebui să se întâmple aceasta, de vreme ce science-fictionul (se articulează fără cratimă, întrucât finalul este identic cu pronunţarea) este înregistrat relativ recent în lucrările lexicografice, mai precis în ediţia a III-a a „Dicţionarului de neologisme” din 1978, alcătuit de Florin Marcu şi Constant Maneca. Al doilea argument e mai puternic: acel „science” are un radical din limba latină: sci-, din scio, scire, scivi, scitum „a şti”. De aici îl avem pe „ştiinţă”, iar a-l nesocoti pe primul c din science e ca şi cum am scrie *şiinţă, în loc de ştiinţă.

Compusul ştiinţifico-fantastic

Şi acesta apare cam târziu: în suplimentul la „Dicţionarul explicativ al limbii române” (DEX-S), din 1988, ca literatură sau film „în care fantasticul este tratat verosimil[,] prin amănunte ştiinţifice”, cu sinonimul science-fiction. Dicţionarele normative nu-l bagă în seamă. Fondatorul acestui gen, Vladimir Colin, îmi spunea (pe bandă magnetică, în 1980) că triada basm – literatură ştiinţifico-fantastică – enigmistică îi ajută pe tineri să prospecteze viitorul (apud Ateneu, febr. 2022, p. 4).

Variante prescurtate

Cea mai la îndemână este SF. DEX-ul din 2016 o ignoră, iar DOOM3 o include în finalul cuvântului-titlu science-fiction: „abr. SF [cit. sefe]”, dar uită să o înregistreze separat, la litera S. Florica Dimitrescu (coord.), în „Dicţionarul de cuvinte recente” (DCR, 2013), îl consideră pe SF mai întâi adjectiv şi apoi substantiv, „scris şi s.f.” Tot aici apare adjectivul „sefist, -ă”, iar substantivul sefist, -i (ca „autor de SF”) îşi aşteaptă rândul. În acelaşi număr tematic al Ateneului, sunt propuse alte abrevieri: „autorii SF&F” (Dan Doboş) şi „temele Sci-Fi” (Bogdan Mihăilescu).

Din aceeaşi arie tematică

Fac parte termeni ca „mainstream” („mişcare principală, grup larg acceptat” – DCR; absent din DEX, dar prezent în DOOM3, pronunţat [meĭnstrim]) sau „fandom” (de negăsit în dicţionarele noastre). Din ce în ce mai mulţi sunt amatorii de benzi desenate. 2021 a fost declarat „Anul benzii desenate SF” (Dodo Niţă, în Ateneul citat, număr de colecţie). Se prescurtează „BD [cit. bede], s. n., pl. BD-uri” (DOOM, dar nu apar şi explicaţia şi compusul „bandă desenată”/ „benzi desenate”; în DEX: „BD, pl. BD-uri, din fr. B.D.”). Există „fani BD” ori „BD SF”. Realizatorul de benzi desenate este un „BD-ist”, după DCR.