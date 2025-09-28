Sfaturile polițistilor pentru prevenirea violenței domestice și protecția persoanelor în vârstă

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost alături de membrii Centrului de Zi pentru persoane vârstnice, Dărmănești, cărora le-au transmis recomandări pentru siguranța personală.

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au transmis recomandări persoanelor vârstnice prezente la Centrul de Zi pentru persoane vârstnice din Dărmănești.

Polițiștii de prevenire au prezentat aspecte importante ale campaniei implementate de Poliția Română, ”Vigilența face diferența”, respectiv noi modalități de comitere a fraudelor online, prin asumarea de către bănuiți a identității reprezentanților unor companii, firme de curierat sau bănci cunoscute și determinarea păgubiților să investească în produse sau fonduri de investiții false, prin intermediul unor reclame pe rețelele de socializare.

Pentru a-i convinge să investească, bănuiții folosesc diverse tactici de manipulare emoțională sau presiunea de a lua o decizie rapidă și neîntârziată. Astfel, cetățenii sunt determinați să alimenteze/ să investească, prin efectuarea de transferuri bancare, conturile controlate de către bănuiți.

De asemenea, persoanele vârstnice au primit recomandări pentru prevenirea violenței domestice, în cadrul campaniei naționale ”Scuzele nu schimbă realitatea!”.

Cu fiecare activitate desfășurată, polițiștii își propun identificarea cazurilor de violenţă domestică şi a factorilor declanşatori sau favorizanţi specifici fiecărui caz în parte, promovarea unor măsuri educativ-preventive și informarea populaţiei cu privire la prevederile legale în domeniul prevenirii violenţei domestice și are ca grup țintă potenţiale victime, agresori, dar și întreaga comunitate.

Polițiștii au prezentat diferite situații de violență în familie în care au fost implicați atât minori ( influența violenței în familie în dezvoltarea acestora, cât și în comportamentul acestora la școală), cât și adulți și au subliniat consecințele unor astfel de fapte asupra tuturor.

Cei prezenți au primit informații cu privire la consecințe legale, psihologice și comportamentale care pot rezulta dintr-un comportament violent, dar și despre modalități de combatere a acestuia, noile modificări legislative și informații pertinente despre ordinul de protecție provizoriu, ordinul de protecție sau ce consecințe decurg din încălcarea acestuia.

Polițiștii băcăuani reamintesc și faptul că la nivelul județului Bacău a devenit funcțional Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, sistem necesar pentru monitorizarea prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronică, ca urmare a aplicării măsurilor în cazul emiterii ordinului de protecție provizoriu, ordinului de protecție și ordinului european de protecție.

Dispozitivul electronic de supraveghere, pentru persoana supravegheată, în cazul aplicării ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție, al aplicării ordinului european de protecție, control judiciar și control judiciar pe cauțiune, executării măsurii arestului la domiciliu, supravegherii la distanță, este alcătuit dintr-o componentă de tip brățară, atașat la glezna sau, prin excepție, la brațul persoanei.

Mesajul polițiștilor este „Scuzele nu schimbă realitatea”!

Polițiștii vă sfătuiesc ce să faceți dacă sunteți victima violenţei domestice!

 Să vă faceți un plan de siguranţă care să conţină persoanele cu care puteți discuta despre abuz, care vă pot oferi un refugiu în caz de nevoie, care vă pot consilia şi sprijini, care pot să depună mărturie în cazul în care se ajunge la proces şi cărora le puteți da spre păstrare documentele importante, bani etc, numerele de telefon la care puteți apela la nevoie, lista cu obiectele de care aveți nevoie în cazul în care trebuie să plecați.

 Să vă prezentați la medicul legist pentru constatarea leziunilor produse prin agresare şi obţinerea certificatului medico-legal. Încadrarea juridică a faptei se face în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale.

 Să vă prezentați imediat la Poliţie pentru a depune plângere.

 Să vă adresați Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului în cazul în care copiii au asistat la violenţe sau au fost victimele violenţelor.

 Să nu vă retragiți plângerea.

 Să soliciţi instanţei de judecată emiterea unui ordin de protecţie care vă apăra de agresor.