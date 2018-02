Liderii PSD au fost întrebați, azi, in cadrul unei conferințe de presă dacă mai au majoritate în Consiliul Local (CL) Bacău și care va fi soarta Societății de Servicii Publice (SSP), având în vedere că se speculează faptul că votul de joi a căzut din cauza “trădării” unui consilier PMP. Majoritate există, chiar dacă Ion Melinte, „brusc, văzând că PSRO a dispărut din peisaj”, s-a gândit să forțeze mâna PSD, a explicat Dragoș Benea. „Acest proiect, al SSP, nu este un proiect al unor persoane fizice, este un proiect de interes public, care decuplează de la bugetul local niște firme, scurtează relația Primăriei cu cetățeanul și o face mult mai flexibilă. Nu vorbim despre un PUG, un puz la un bloc, nu vorbim despre un schimb de terenuri, vorbim despre înființarea unei societăți de interes public”, a mai precizat președintele PSD Bacău. Dragoș Benea a afirmat că e deschis dialogului, respectă acest parteneriat care nu a ridicat probleme până acum, dar recomandă liderului PMP să manifeste „mai multă decență și mai puțin elan”. Întrebat de ce mai este necesar, în situația asta, Constantin Scripăț, Cosmin Necula a afirmat că viceprimarul PMP „a făcut o treabă onorabilă.” 1 SHARES Share Tweet

