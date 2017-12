Voluntariatul social a devenit, în ultimii ani, una dintre valorile elevilor alecsandrieni, care se implică din ce în ce mai mult în activități de acest fel, în cadrul organizat al unor ONG de profil sau chiar în cadrul proiectelor de gen organizate la nivelul colegiului. Aceștia înțeleg să-și manifeste spiritul civic în mod activ, pentru că doresc să trăiască într-o societate civilizată, care nu-și uită scopul primordial: acela de a avea grijă de toți membrii ei. Deși nu singulare, două astfel de acțiuni ne-au atras atenția în acest an: Proiectul socio-educațional „Împreună, pentru o copilărie mai frumoasă”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „O. Voicu”, Bacău, coordonat de prof. Ramona Mocanu și prof. Daniela Fodor, și colecta de daruri din Proiectul „Dar din dar”, realizat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), coodonată în cadrul colegiului de profesoarele Georgeta Marinescu și Oana-Andreea David. Există Moș Crăciun! Marți, 19 decembrie 2017, a fost o zi de sărbătoare pentru elevii claselor a V-a și a VI-a de la Școala Gimnazială nr. 1 Buda, comuna Blăgești. Un grup de elevi ai CNVA, însoțiți de profesoarele Georgeta Marinescu, Oana-Andreea David și Adriana Măcincă, au îmbrăcat pentru aceștia hainele lui Moș Crăciun și le-au oferit cadourile visate. Drept răsplată, gazdele au pregătit un emoționant program artistic cu tematică de sezon. Îndeplinirea dorințelor copiilor, care, în prealabil, i-au scris Moșului scrisori, nu ar fi fost posibilă fără implicarea elevilor de la clasele V-XII, a părinților și profesorilor diriginți ai colegiului. Bucuria din ochii acestora a fost cel mai frumos mod de a le mulțumi. Bucuria unui nou început Joi, 21 decembrie, elevii clasei a IX-a E și prof. Ramona Mocanu au fost să-i cunoască pe noii lor „protejați”: cei 14 bobocei de la clasa pregătitoare B, de la Școala Gimnazială „O. Voicu”, și pe învățătoarea lor, Daniela Fodor. Și nu s-au prezentat oricum, ci, ca niște spiriduși devotați bunului Moș Crăciun, le-au adus daruri. Vizita a fost, de asemenea, un bun prilej de a se cunoaște mai bine în timp ce au lucrat împreună, pe 6 ateliere diferite, obiecte decorative care urmau a fi dăruite celor prezenți la serbarea de Crăciun a prichindeilor. Astfel, au fost pictate figurine din ipsos și siluete din hârtie care-i reprezentau pe pruncul Iisus, pe magi, pe Moș Crăciun, pe îngeri, steaua, bradul etc., au fost realizate steluțe ornamentale din hârtie, scobitori, beteală, mici iesle pentru pruncușor, coroane de brad decorate cu funde și alte ornamente specifice. La finalul activității, micii școlari și liceenii au cântat colinde și s-au bucurat împreună de generozitatea lui Moș Crăciun. Ioana Munteanu (clasa a XI-a C) 0 SHARES Share Tweet

