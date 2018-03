De pe toate uliţele satului, grupuri – grupuri de femei, copii şi bărbaţi, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, cântând, se îndreptau către Sala de Sport a Şcolii (com. Gioseni nu are un cămin cultural), aflată pe o frumoasă culme a satului. Decorul hibernal, lăcrimând sub un soare generos de început de martie, te ducea într-o lume de basm, pe care, mulţi ani, doar în cărţile de poveşti o mai găseai.

“Va fi un an bogat”, spuneau bătrânele satului, urcând spre locul unde, la iniţiativa primarului Bernadin Tamaş, a Consiliului Local, urmează să aibă loc o mare şezătoare, o readucere în prim plan a obiceiurilor şi tradiţiilor moştenite din bătrâni.

“Astăzi, de Mărţişor, ne-am adunat la o şezătoare ca pe vremuri, şi am zis că, până încep lucrările la câmp, femeile, gospodarii, mai au timp să practice obiceiurile noastre tradiţionale. După cum aţi văzut, bătrânii satului pot să arate tinerilor cum se trăia cu zeci şi sute de ani în urmă. Am aduc uneltele tradiţionale, războiul de ţesut, furca de tors lâna, alţii vor confecţiona linguri, un meşteşug străvechi care mai rezistă şi astăzi, sunt femei care ştiu să coase, să împletească, altele, puţine, e adevărat, cos ii, foarte apreciate la noi. Va fi şi joc, vor fi şi cântece, cu ansamblul nostru «Şerpoaica», dar şi cu Ansamblul «Floricica» al Şcolii Gimnaziale «Ion Strat».

1 of 19

Este şi un cadou al nostru, un gest de recunoaştre şi apreciere pentru toate domnişoarele şi doamnele din comuna noastră”, ne-a spus Bernadin Tamaş, primarul comunei Gioseni. A urmat un adevărat festival al priceperii, îndemânării şi talentului, o explozie de culoare, de cântece, de dansuri şi voie bună, la care a fost invitat şi Ionel Palăr, deput în Parlamentul României.