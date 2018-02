Săptămâna trecută aleșii locali s-au contrat, au intrat și ieșit din sală. Consilierii Opoziției au ieșit din sala de ședințe pentru a nu vota proiectul referitor la Societatea de Servicii Publice, însă acest proiect este repus în dezbatere pentru ședința de marți. În aceeași ședință se va dezbate și acordarea cu titlu gratuit a șase birouri din incinta Centrului de Afaceri Bacău, pe o perioada de 15 ani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, dar și darea în administare a altor cinci birouri Serviciului Județean pentru promovarea turismului și serviciului Salvamont Bacău. Pe ordinea de zi figureaza și planul de ocupare a funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului pe anul 2018. În cadrul ședinței de marți vor fi votate atât salariile de bază a funcționarii publici și a personalul contractual din serviciile subordonate consiliului local, cât și a celor din aparatul de specialitate al primarului. Ședința are loc la Centrul de Afaceri Bacău și începe de la ora 12.00. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.