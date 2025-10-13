Ședință lunară de progres – Proiect „Reabilitare Palat Administrativ” Bacău

Zilele trecute, la sediul Instituției Prefectului – Județul Bacău, a avut loc ședința lunară de progres privind implementarea proiectului „Reabilitare Palat Administrativ” Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5 „Valul renovării”.

Întâlnirea a fost coordonată de prefectul județului Bacău, doamna Andreea Negru, în prezența doamnei Anca Didona Mătăsaru, secretarul general al instituției, a echipei de implementare a proiectului, precum și a reprezentanților antreprenorului, supervizorului și proiectantului.

Pe parcursul ședinței au fost analizate stadiul actual al lucrărilor, măsurile necesare pentru recuperarea eventualelor întârzieri în execuție, precum și soluțiile tehnice adecvate pentru continuarea activităților în sezonul rece.

Prefectul județului a subliniat importanța menținerii unui ritm susținut al lucrărilor și a respectării calendarului de implementare, astfel încât proiectul să fie finalizat în termenele asumate prin contractul de finanțare.

Următoarea ședință de progres este programată la începutul lunii noiembrie 2025, când va fi analizat noul stadiu fizic al lucrărilor și nivelul de implementare a măsurilor convenite.