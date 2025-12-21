Ședința lunară ATOP Bacău, găzduită de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău a găzduit ședința lunară a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), eveniment în cadrul căruia au fost prezentate principalele repere ale activității și rolului Jandarmeriei Române în comunitate.

Participanții au beneficiat de o serie de prezentări care au evidențiat atribuțiile Jandarmeriei Române, un scurt istoric al unității din județul Bacău, precum și importanța implicării instituției în viața comunității. Totodată, a fost adus în prim-plan „Concertul de Colinde” organizat în casa jandarmilor băcăuani, un moment de suflet dedicat sărbătorilor de iarnă.

Ședința a avut ca obiectiv și prezentarea organizării interne a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, precum și a rezultatelor obținute în semestrul al doilea al anului 2025. În această perioadă, jandarmii băcăuani au desfășurat peste 970 de misiuni de menținere a ordinii publice și au asigurat ordinea la 172 de manifestări publice. Un aspect notabil al activității îl reprezintă faptul că, în zona de competență, nu a fost necesară intervenția în forță pentru restabilirea ordinii publice.

Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău a colaborat constant cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, participând cu peste 2.400 de patrule mixte în misiuni de menținere a ordinii publice, inclusiv în stațiunile montane și în zonele de agrement. De asemenea, au fost executate peste 90 de misiuni în cooperare cu alte instituții, în baza planurilor de cooperare și a protocoalelor de colaborare existente.

Activitățile desfășurate de jandarmi au condus la constatarea a 115 infracțiuni și la aplicarea a peste 2.200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 890.000 de lei. Totodată, jandarmii băcăuani au răspuns prompt la peste 420 de apeluri primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112” și prin dispeceratul inspectoratului, intervenind eficient în fiecare situație semnalată.

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată de comisia ATOP Bacău, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, colonel Bârnat Eusebiu, a oferit membrilor acesteia câte o plachetă simbolică. La finalul ședinței, membrii ATOP au avut ocazia să socializeze și să interacționeze cu jandarmii băcăuani, cu elevii Ansamblului „Mugurașii Mănăstireni” și cu reprezentanții Muzicii Militare a Garnizoanei Bacău, în cadrul „Concertului de Colinde”.

În semestrul al doilea al anului, jandarmii băcăuani au desfășurat peste 300 de activități de prevenire a violenței în unități de învățământ, la adunări publice și competiții sportive. De asemenea, au asigurat paza a 29 de obiective din județ, executând peste 500 de misiuni de pază și protecție, inclusiv transporturi de valori și corespondență clasificată.

În concluzie, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău din semestrul al doilea al anului 2025 reflectă angajamentul ferm al jandarmilor băcăuani pentru siguranța comunității și consolidarea unui climat de ordine publică. Reprezentanții instituției își exprimă recunoștința față de toate instituțiile partenere pentru buna colaborare și sprijinul acordat.