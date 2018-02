Azi, 12 februarie, de la ora 14.00 Consiliul Local Onești se întrunește în ședință extraordinară, pe ordinea de zi fiind mai multe proiecte de hotărâre. Consilierii locali oneșteni vor decide mai întâi modificarea unei hotărâri pe care au luat-o recent (la 30 ianuarie) pentru atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc a inițiat un proiect de hotărâre pentru începerea demersurilor legale și protocolare în vederea înfrățirii Oneștiului cu orașul Suqian (din provincia Jiangsu) din China. Este de subliniat faptul că acest proiect de hotărâre survine după ce edilul – șef al Oneștiului s-a aflat în luna mai a anului trecut într-o vizită în China, în care a fost însoțit de consilierul independent Gelu Panfil. Un lucru demn de remarcat este că orașul Suqian (înconjurat de mari lacuri), are o populație de peste 5 milioane de locuitori și o istorie de peste 2500 de ani. „Punctul fierbinte” al acestei ședințe este dat de soluționarea, de către consilierii locali oneșteni, a două plângeri adresate la Prefectura Bacău împotriva hotărârii din 27 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2018 . Una dintre aceste plângeri prealabile a fost formulată de avocatul Nicolae Enache și vine după ce autoritățile oneștene au mărit taxa anuală de parcare a autoturismelor în municipiu de la 60 lei la 200 lei, fără a asigura nimic posesorilor de autoturisme. Avocatul Nicolae Enache (fost consilier local în urmă cu mai mulți ani), solicită și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Onești. A doua plângere prealabilă a fost adresată la Prefectura Bacău de către un grup de cetățeni din cadrul Asociației de locatari REPCAȘ (ce au domiciliul pe străzile Republicii și Cașinului din Onești). Pe ordinea de zi a acestei ședințe revine un proiect de hotărâre asupra căruia consilierii locali oneșteni nu s-au putut decide în anul trecut. Este vorba de un proiect privind darea în folosință gratuită a obiectivului Catedrala Ortodoxă < > către parohia ce poartă același nume și este de urmărit ce hotărâre se va lua acum în această privință deoarece sunt multe divergențe legate de faptul că la impozanta catedrală oneșteană lucrările nu sunt finalizate. Ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi a Consiliului Local Onești privește completarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al acestui municipiu. 0 SHARES Share Tweet

