Ideile vin şuvoi asupra mea, direct de la Dumnezeu, şi nu numai că văd teme distincte cu ochii minţii, dar ele sunt şi îmbrăcate în formele, armoniile şi orchestraţiile potrivite, nota Brahms. Concert după concert în această seară. Compozitorul născut la Hamburg – care ne îndemna să îl studiem pe Bach, deoarece la el vom găsi totul – a creat două concerte pentru pian şi orchestră, unul pentru vioară şi un dublu pentru vioară, violoncel şi orchestră. Nu greşea deloc Brahms când elogia creaţia cantorului german, deoarece muzica lui Johann Sebastian Bach nu e cu nimic diferită de Sonetele lui William Shakespeare, tot aşa cum Franz Schubert şi Mihai Eminescu se regăsesc pe aceeaşi grilă valorică a rafinării sentimentelor etern umane. Diferită e doar modalitatea de transcriere a ecuaţiei artistice, diferit e doar cadrul formal necesar artistului pentru a aborda sufletul, iar muzicianului, pentru a se adresa auditoriului. Şi ar fi de adăugat ceva în legătură cu această convergenţă: este vorba, desigur, de formula miraculoasă, genuină şi ireductibil particulară, pe care geniul îşi pune semnătura. Îmi vin în minte cuvintele lui E.T.A. Hofmann: „Muzica e cea mai romantică dintre arte, dacă nu chiar singura cu adevărat romantică – obiectul ei fiind chiar infinitul". Concertul nr.1 în re minor pentru pian şi orchestră va fi interpretat de Gabriele Braga şi Concertul nr.2 în Si bemol Major de Davide Cava, tineri pianişti italieni dirijaţi în această seară de Ovidiu Bălan. Ozana Kalmuski Zarea

