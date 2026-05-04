Se taie copacii la Insula de Agrement

Vă scriu pentru a semnala o situație care, din păcate, pare să devină tot mai frecventă în municipiul Bacău.

Recent, la Insula de Agrement, pe malul apei, am observat că au fost tăiați mai mulți copaci. Nu vorbim despre arbori uscați sau periculoși, ci despre copaci sănătoși, viguroși, care contribuiau la frumusețea și echilibrul natural al zonei.

Se conturează tot mai clar impresia că tăierea copacilor a devenit o „modă” în Bacău, făcută fără discernământ, de parcă ar exista un concurs tacit în a elimina cât mai mult spațiu verde. Este o direcție îngrijorătoare, mai ales într-un oraș care are nevoie, poate mai mult ca oricând, de aer curat, umbră și zone naturale bine conservate.

Ne întrebăm, firesc: chiar nu mai prețuiește nimeni arborii? Nu mai reprezintă ei o valoare pentru comunitate, pentru sănătatea noastră și pentru generațiile viitoare?

Consider că astfel de acțiuni ar trebui explicate public, justificate și, mai ales, limitate strict la cazurile în care sunt absolut necesare. În lipsa transparenței, rămâne doar sentimentul neplăcut că natura este sacrificată fără motiv.

Vă rog să aduceți această problemă în atenția opiniei publice și, eventual, a autorităților competente.

Cu respect,

Costache C.