Pescarii care doresc să obțină permise de pescuit pentru anul 2018 trebuie să știe că acestea se eliberează în baza unor condiții de către membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău, în baza unui contract încheiat încă de anul trecut cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA). Astfel, permisele se eliberează în baza achitării cotizației anuale aferentă anului 2018, taxa fiind de 100 de lei. Persoanele cu handicap (în baza certificatului de încadrare în caz), elevii și studenții (în baza unei adeverințe sau a carnetului vizat), precum și pensionarii cu vârsta împlinită de 65 de ani (în baza cuponului de pensie) beneficiază de o reducere de 50%. Membrii CRE posesori de permis ANPA pot pescui pe lacurile Bacău și Galbeni din județul Bacău, precum și pe orice zonă de pescuit din țară gestionată de alte asociații, cu respectarea regulamentelor proprii ale asociațiilor respective – de regulă fiind percepută o taxă de acces. Permisele ANPA se eliberează la sediul CRE din Bacău, str. Livezilor 4F, de la magazinul de pescuit bloc turn str. Energiei intersecţie cu str. G.Bacovia, de la magazinul de pescuit de la Autogară și de la magazinul de pescuit Extrem Pesca Sport din Onești.

