Sezonul de schi se va deschide mâine la Slănic Moldova, când, începând cu ora 10.00, va fi permis accesul pe pârtia Nemira. Pârtia de schi Nemira este amplasată la intrarea în stațiunea Slănic-Moldova (jud. Bacău), în imediata apropiere a DN12B și are o traiectorie cu orientare spre nord, fiind situată la altitudinea maximă de 724, 54 metri (baza superioară) și altitudinea minimă de 484, 92 metri (punctul de plecare). Are o lungime pe înclinare de 1.414 metri, lăţime medie de 38 metri , o diferenţă totală de nivel de 240 metri şi o pantă medie de 17%, înclinaţie ce o încadrează în categoria pârtiilor uşoare şi, implicit, îi conferă pârtiei un grad de atractivitate deosebit de ridicat. Tarifele pentru pârtia de schi ,,Nemira” din Slănic-Moldova, sezonul 2017 – 2018

Tarife Schiori

1 urcare (2 puncte) pt. schiori adulți 7, 00 lei / pers.

1 urcare (2 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 5, 00 lei / pers.

6 urcări (12 puncte) pt. schiori adulți 35, 00 lei / pers.

6 urcări (12 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 20, 00 lei / pers.

12 urcări (24 puncte) pt. schiori adulți 65, 00 lei / pers.

12 urcări (24 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 35, 00 lei / pers.

36 urcări (72 puncte) pt. schiori adulți 80, 00 lei / pers.

36 urcări (72 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 50, 00 lei / pers.

72 urcări (144 puncte) pt. schiori adulți 150, 00 lei / pers.

72 urcări (144 puncte) pt. schiori copii/elevi/studenți 80, 00 lei / pers. Tarife Turiști

Urcare/coborâre pt. turiști adulți 14, 00 lei / pers.

Urcare/coborâre pt. turiști copii/elevi/studenți 10,00 lei / pers. Tarif parcare 10, 00 lei / zi Notă:

a) 1 urcare reprezintă 2 puncte;

b) Punctele sunt valabile 15 zile;

c) Contravaloarea punctelor neutilizate nu se returnează;

