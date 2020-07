Aud că dosarul deschis după evenimentele din 10 august 2018 este pe cale să fie clasat. Asta ar însemna, după o logică minimă, că nu s-au găsit dovezi care să permită trimiterea dosarului în instanță. Pe cale de consecință, acțiunea Jandarmeriei de pe 10 august a fost legală sau, cel puțin, s-a încadrat în niște limite legale. E OK, am spus-o de atunci că dosarul e făcut ca să fie făcut și că, per ansamblu, forțele de ordine au avut legea de partea lor. Discutăm per ansamblu, că, probabil, or fi fost și anumite excese care să fi ieșit din limitele legale.

Să ne amintim, însă, cum a fost organizat acel „10 august”, pentru că multă lume preferă să uite. Mitingul din 10 august a fost anunțat imediat după ce PSD organizase un miting masiv împotriva „statului paralel”. Desfășurarea de forțe a social-democraților trebuie să fi deranjat anumite persoane și, chiar în aceeași seară, au început să apară pe rețelele sociale îndemnuri pentru organizarea unei contra-manifestații, alegându-se, în final, data de 10 august. S-a vehiculat în spațiul public informația că mitingul va fi organizat de românii din Diaspora, deși, ca să fim realiști, organizarea a fost făcută tot de rețelele deja consacrate care pregătiseră mitingurile din Piață Victoriei încă din ianuarie 2016.

Și, apropo, dacă ați uitat, mitingurile au început înainte de celebra Ordonanță 13; primul, din câte îmi amintesc, fusese organizat pentru a cere demisia lui Ciorbea, pe atunci în funcția de avocat al poporului. Revenind la pregătirea lui 10 august, aceasta s-a făcut cu mare tam-tam și, mai mult, cu amenințări la adresa forțelor de ordine. „O să curgă sânge”, se repeta în clipurile de promovare ale mitingului. Deși multă lume are impresia că a fost un miting pașnic – pentru că așa l-au prezentat anumite mass-media – în realitate, confruntările au început încă de la orele amiezii, când o parte dintre protestatari au încercat să intre în sediul Guvernului.

Pe parcurs au continuat confruntările, cei care aruncau cu borduri și alte obiecte contondente în jandarmi fiind protejați de protestatari. Ne putem aminti și filmările cu protestatarii care au atacat jandarmii, filmări distribuite și aplaudate pe Facebook. Ne putem aminti și diversiunea cu spargerea geamurilor de la acel fast-food, cu manifestanții care au împiedicat mașinile de intervenție să ajungă la locul faptei, cu jandarmerița călcată în picioare sau cu incendierea mobilierului stradal. În fine, intervenția în forță a Jandarmeriei, mult întârziată, a potolit pentru multă vreme lucrurile.

În schimb, politicienii și o parte a presei au început să culpabilizeze jandarmii pentru că au intervenit. S-au făcut anunțuri ca lumea să vină să depună plângere, s-a anunțat că partidele plătesc avocați și așa mai departe. Doi ani s-au jucat cu nervii jandarmilor și acum se pregătesc să claseze dosarul. De ce? Pentru că au nevoie de jandarmi. Politicienii au realizat că roata se poate întoarce și că, dacă vor trimite forțele de intervenție la închisoare pentru că și-au făcut datoria, s-ar putea să nu mai fie cine să intervină data viitoare și să-i apere…