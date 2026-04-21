Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice recuperate din Olanda au ajuns în România

Coiful de la Coțofenești și două Brățări dacice de aur, recuperate după furtul produs anul trecut în Țările de Jos, au fost aduse în România și transportate cu o mașină blindată la Muzeul Național de Istorie a României.

Artefactele vor putea fi admirate de public în perioada 22 aprilie – 3 mai, în programul de vizitare al muzeului, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Reprezentanții muzeului intenționează să organizeze o expoziție temporară dedicată pieselor repatriate, estimată să dureze aproximativ zece zile, înainte ca acestea să intre în procesul de restaurare.

Piesele au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents, unde erau expuse în cadrul unei expoziții. Potrivit datelor comunicate de Ministerul Culturii, valoarea de inventar și de asigurare a coifului de aur este de aproximativ 4,3 milioane de euro, iar fiecare brățară dacică este evaluată între 450.000 și 500.000 de euro.

Guvernul olandez a achitat în ianuarie despăgubirea de 5,7 milioane de euro aferentă furtului, însă, în cazul recuperării bunurilor, costurile eventualelor reparații și valoarea brățării încă nerecuperate vor fi deduse din suma încasată. Potrivit autorităților, coiful nu a suferit daune semnificative.