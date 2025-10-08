Se clarifică modul de stabilire a salariului de bază al asistenților personali

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat recent două decizii importante prin care a clarificat modul de calcul al salariului de bază al asistenților personali, oferind astfel o interpretare unitară a legislației în vigoare.

Potrivit deciziilor Curții, salariul de bază al unui asistent personal se stabilește în conformitate cu grilele de salarizare prevăzute pentru anul 2022 în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acesta se ajustează doar în situația în care rezultatul calculului este mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

„În interpretarea şi aplicarea art. 10 şi art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările ulterioare, salariul de bază în plată al unui asistent personal urmează a se ajusta până la concurenţa salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în măsura în care acesta din urmă este mai mare decât salariul de bază calculat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017”, a precizat Curtea într-un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunțat pe 6 octombrie 2025.

Astfel, dacă un asistent personal are un salariu calculat potrivit grilei din 2022 care, inclusiv gradația și majorarea de 10%, este mai mic decât salariul minim brut stabilit prin hotărâre de Guvern, instituția angajatoare este obligată să-l ridice la nivelul minim. În prezent, conform HG nr. 1506/2024, salariul minim brut garantat pe țară este de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru de aproximativ 165,334 ore pe lună, echivalentul a 24,496 lei/oră.

De asemenea, ICCJ a confirmat că salariul de bază al asistenților personali se determină strict potrivit grilelor prevăzute pentru anul 2022:

„Salariul de bază pentru o anumită vechime de muncă al unui asistent personal se calculează potrivit eşalonării reglementate de art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv prin raportare la cel stabilit pentru anul 2022 în Anexa nr. II, Familia ocupațională de funcții bugetare ‘Sănătate și asistență socială’, urmând a se ajusta până la concurența salariului minim brut pe țară garantat în plată”, a mai decis Curtea.

Sesizarea care a condus la aceste decizii a fost formulată de Curtea de Apel Oradea, care a solicitat clarificarea modului corect de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 în corelație cu ordonanțele și hotărârile de Guvern adoptate ulterior.

Problema principală a fost dacă salariul de bază al asistenților personali trebuie calculat pornind de la grila din 2022 sau de la salariul minim actual, la care să se adauge ulterior gradațiile de vechime. ICCJ a decis că se aplică prima variantă, cu ajustarea necesară doar în cazul în care salariul rezultat este mai mic decât minimul garantat pe țară.

Aceste decizii vin să clarifice un aspect esențial pentru personalul din asistență socială și contribuie la uniformizarea aplicării legislației salariale în administrația publică.