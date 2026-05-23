Digitalizare de 3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău: mai puține hârtii și acces mai rapid la datele pacienților

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a finalizat un amplu proiect de digitalizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, a anunțat viceprimarul municipiului Bacău, Leonard Ioan Bulai.

Potrivit acestuia, unitatea medicală este acum conectată printr-o platformă comună cu Direcția de Sănătate Publică și Serviciul Județean de Ambulanță, ceea ce permite accesul rapid și securizat la datele medicale ale pacienților.

„Datele privind investigațiile sunt mai simplu accesibile celor trei instituții, la nevoie, în deplină siguranță și trasabilitate. Asta înseamnă rezolvarea mai rapidă a unor probleme, inclusiv administrative”, a declarat viceprimarul.

Reprezentantul administrației locale a precizat că digitalizarea reduce considerabil utilizarea documentelor pe suport de hârtie și simplifică activitatea personalului medical și administrativ.

„Pentru angajații spitalului, asta înseamnă că nu mai ‘plimbă’ dosarele pacienților și documentele, semnăturile se obțin mai repede și există o trasabilitate a tuturor lucrurilor care se fac”, a explicat Leonard Bulai.

Contribuția proprie a spitalului la implementarea proiectului a fost de aproximativ 230.000 de lei, restul finanțării provenind din fonduri europene prin PNRR.

Viceprimarul a subliniat că investiția va contribui la reducerea timpilor de așteptare, la gestionarea mai eficientă a documentelor medicale și la îmbunătățirea actului medical.

„Astăzi, tehnologia joacă un rol esențial în sănătate, iar spitalele care investesc în digitalizare investesc, de fapt, în siguranța, confortul și încrederea pacienților”, a mai afirmat acesta.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău se află în subordinea Consiliului Local Bacău, iar în urmă cu doi ani clădirea ambulatoriului a trecut printr-un proces de modernizare și extindere.