Scutecele pentru adulți ar putea fi compensate în proporție de 80%. Propunere legislativă depusă la Senat

Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate care au nevoie de produse absorbante pentru adulți ar putea beneficia, în viitor, de decontarea unei mari părți din costul acestora. O propunere legislativă înregistrată recent la Senat prevede compensarea scutecelor pentru adulți în proporție de 80% din prețul de referință.

Inițiativa urmărește completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, astfel încât pacienții asigurați în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să poată primi aceste produse pe baza unei prescripții medicale emise de un medic specialist. Potrivit proiectului, compensarea ar urma să fie acordată indiferent dacă afecțiunea care impune utilizarea acestor produse este temporară sau permanentă.

Autorii proiectului argumentează că există un număr semnificativ de pacienți care depind zilnic de astfel de produse, iar costurile lunare pot deveni dificil de suportat, în special pentru pensionari sau pentru persoanele cu venituri reduse. În multe cazuri, utilizarea constantă a produselor absorbante este necesară pentru menținerea unei igiene adecvate și pentru prevenirea unor complicații medicale.

Expunerea de motive atrage atenția că lipsa accesului la produse corespunzătoare poate duce la probleme de sănătate suplimentare, precum iritații severe ale pielii, infecții urinare sau apariția escarelor. Aceste complicații pot necesita ulterior tratamente medicale costisitoare și pot agrava starea generală a pacienților.

Inițiatorii subliniază că acordarea produselor absorbante nu ar trebui privită ca o formă de ajutor social, ci ca un drept care decurge din statutul de persoană asigurată în sistemul de sănătate. În opinia acestora, măsura ar putea contribui inclusiv la reducerea cheltuielilor pe termen mediu și lung din sistemul sanitar, prin prevenirea unor probleme medicale ce ar necesita intervenții suplimentare.

Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentari din mai multe formațiuni politice – UDMR, USR, PNL, PSD, AUR și POT – ceea ce indică un sprijin politic relativ larg pentru această măsură.

Pentru a intra însă în vigoare, proiectul trebuie să parcurgă toate etapele procedurii legislative: votul în Parlament, promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial. Abia după aceste etape noile prevederi ar putea deveni aplicabile.