Domnule Dragoș Benea,

Am citit mesajul pe care mi l-ați adresat și mărturisesc că n-am crezut să întâlnesc în viața mea atâta tupeu la un om politic! Dragoș Benea, vorbești despre Spitalul Județean de urgență Bacău ca și cum n-ai fi condus 15 ani acest județ, ca și cum n-ai fi avut putere de decizie la Consiliul Județean Bacău, care are spitalul în subordine. Ca și cum PSD n-ar fi condus 30 de ani județul Bacău! Te lauzi cu renovarea unor corpuri de clădire de la spital, dar nu sufli nicio vorbă că toate s-au făcut cu firme de casă ale PSD. Nu sufli o vorbuliță despre starea din interiorul spitalului, pe care l-ai transformat într-o pușculiță de partid, nu zici nimic despre saloanele insalubre, despre lipsurile de tot felul, cu care se confruntă medicii și asistentele.

Ai tupeul să vorbești despre proasta gestionare în situația crizei de coronavirus, ca și cum PSD n-a condus România până în noiembrie 2019, ca și cum PSD nu are și acum președinte la Consiliul Județean Bacău, RESPONSABIL cu achiziția de materiale sanitare și dezinfectanți pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău! Da, Sorin Brașoveanu ar trebui să-și dea demisia pentru că a lăsat personalul medical fără măști și mănuși, fără dezinfectanți și echipamente de protecție! Da, directorul spitalului, care e al vostru, de la PSD, ar trebui să plece acasă, rușinat de jalea din Spitalul Județean!

Nu, nu trebuie să vină Ministerul Sănătății să cumpere măști și dezinfectanți, asta e treaba și atribuția autorității locale! Știi bine, Dragoș Benea, că e așa, și tocmai pentru că știi că ai acolo oameni depășiți, te-ai năpustit pe mine, pe PNL și pe deciziile de la Guvern, ca să acoperi incompetența lor!

Dragoș, în toată această perioadă, am încercat să mă abțin de la orice comentariu. M-am uitat la tine cum poți să transformi orice secundă într-o încercare jalnică de a câștiga capital electoral. Am vrut să stau deoparte, pentru că m-a interesat mai mult viața oamenilor! De bine, de rău, Guvernul actual a alocat fonduri pentru un aparat care să testeze băcăuanii și cadrele medicale. Tu, însă, n-ai ratat niciun moment să te lauzi și, într-un mod care demonstrează cât de cinic poți fi, să determini consilierii locali PSD să pună bețe în roate, să nu se finalizeze etajele 4 și 5 de la Spitalul Municipal.

Aici, Dragoș, e o altă discuție! Ce ai făcut tu cu Spitalul Municipal a fost aiuritor și ar trebui să-ți dea coșmaruri noaptea. Din cauza ta, a orgoliului tău și în încercarea de a mai avea o pușculiță pentru PSD, ați blocat o investiție pe care ați moștenit-o, finalizată în proporție de 80%. Îndrăznești să vorbești că PNL are morți pe conștiință? Gândește-te, mai bine, câți băcăuani at fi beneficiat de o intervenție neurochirurgicală sau pe cord, la Spitalul Municipal, dar nu au putut, pentru că ai blocat investiția!

Dragoș Benea, pentru mine, viața unui om contează mai mult decât un scrutin electoral! N-am să mă cobor niciodată unde vrei tu să mă duci! Nu, pentru mine politica înseamnă și altceva, nu mă interesează doar averea personală și banii care să-mi dea putere! Nu, eu nu am așteptat criza asta, așa ca tine, ascuns, la pândă și gata să ataci, ca un lup flămând. Nu vreau niciodată să ajung în vreo funcție publică, călcând pe cadavre! Pentru că perioada pe care o parcurgem e una dură, refuz să îmi irosesc energia, în războaie politice cu tine!

Dragoș, acum nu mai este vorba despre PSD și PNL, despre putere și opoziție, este vorba despre SUPRAVIEȚUIRE. Mi-aș fi dorit un dialog onest și constructiv. Pentru oameni. Când o să înțelegi că virusul nu are culoare politică? Când o să înțelegi că o donație de câteva perechi de mănuși este de apreciat, dar nu rezolvă situația? Da, sunt multe de făcut și nimeni nu are pretenția că le știe pe toate. Dacă tu ai decis să stai pe margine și să ataci, orice, oricând, fără discernământ, este decizia ta. Dar, oare, nu ar fi mai bine ca tu și ai tăi, dacă aveți vreo soluție, cât de mică, să puneți umărul să ajutați?

Dragoș Benea! Este ultimul răspuns pe care ți-l dau! Până nu se termină criza de coronavirus, poți să spui orice, poți să mă ataci direct sau pe la spate, pe site-uri obscure, așa cum o faci, nu mă voi coborî să îți mai răspund!

Bunul Dumnezeu să te ocrotească!

Ionel Palăr

Vremelnic deputat și președinte al PNL Bacău