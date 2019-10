• interviu cu Dumitru Brăneanu, om politic, poet, preşedinte al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România

– Cu toate că sunteţi o personalitate a vieţii sociale, politice şi literare, vă propun ca la începutul interviului, să consemnăm câteva date biografice. Aşadar, cine este Dumitru Brăneanu?

– Sunt un om ca toţi oamenii, care a trecut prin diferite faze ale vieţii, dintr-un sistem politic în altul, dintr-un registru social în altul, am plecat de la ţară, am ajuns la oraş. Sunt născut la Hârtop, lângă Fălticeni – Suceava. Am terminat liceul la Fălticeni, am urmat apoi Facultatea de Horticultură, de la Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. După facultate am fost repartizat în Neamţ, la Bârgăoani, apoi am venit în judeţul Bacău şi am lucrat în mai multe organizaţii agricole. În 1989, eram inginer şef la CAP Lipova. M-am ocupat de organizarea FSN-ului, am fost chemaţi la o conferinţă în Bacău cu liderii locali ai FSN, unde s-a întocmit o listă cu candidaţii Bacăului pentru primul Parlament. Am fost ales, de pe locul IV, la Camera Deputaţilor. Am fost deputat din 1990 până în 1996. A fost o perioadă foarte grea, chiar dificilă, se lucra de dimineaţa până noaptea târziu. Am trăit o experienţă extraordinară. În 1996 au fost nişte discuţii în partid, nu am mai candidat, nu are rost să mai revin la ele. Am rămas consilier parlamentar, apoi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, am făcut echipă cu Neculai Lupu, eu, printre alte atribuţiuni, răspundeam de domeniul cultural. Am mai avut un mandat, incomplet de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, acum sunt consilier judeţean.

– Şi acum, după 30 de ani sunteţi tot în politică, tot în acelaşi partid.

– Sunt în politică din moment ce sunt vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PSD şi consilier judeţean. Eu sunt legat de acest partid. N-am cum să mă dezic, am fost format într-un regim de stânga, nu pot să vin acum şi să spun, cu am văzut la foarte mulţi, că sunt de dreapta, nu că nu apreciez dreapta, dar nu mă văd pe acea parte a politicii. Şi mai spun un lucru: este opţiunea fiecăruia, este liber să aleagă unde se plasează, însă nu agreez traseismul politic.

„Viaţa ne aşează pe fiecare la locul său”

– O poveste de viaţă interesantă. Concomitent aţi devenit un nume în cultura băcăuană, un domeniu care presupune altă trăire, alte lecturi, un domeniu sensibil al spiritului uman. De unde şi de când a început această pasiune?

– Din şcoală, din liceu, din facultate am scris poezie. Am mai spus într-un interviu că, în perioada liceului mă credeam un geniu neînţeles! Tinereţe, toţi, la vârsta aceea, ne consideram superiori, neînţeleşi, până viaţa ne-a aşezat pe fiecare la locul său. După facultate, o bună perioadă, nu am mai avut timp de poezie, toată ziua pe câmp, controale de la judeţ, teleconferinţe până la 12 noaptea cu primul secretar. M-am rupt bine de literatură, mai grav a fost că nu mai aveam timp nici de lectură. Vreo doi ani nici cât am fost în Parlament nu am mai scris. Nu era starea, nu era momentul… Abia prin 1998 am revenit la acea stare când poezia putea reveni…acasă. Am adunat poezii mai vechi, cu ce scrisesem în acea perioadă şi am făcut un volum, pe care i l-am dat lui Gheorghe Iorga să-l citească. Mi-a spus că nu e rău, am discutat, sigur că nu era genial, însă l-am predat unei edituri şi a ieşit pe piaţă. Am avut lansarea în 2000, la Librăria „Vasile Alecsandri”. Volumul se cheamă „Fiii acestui timp etern”. Au urmat alte volume: „Vară târzie”; „A obosit lumina”; „Pe muche de poem” (ediţie bilingvă româno-engleză); „Pelerin la templul cuvântului” (antologie ”opera omnia”); „Condamnat la dragoste”, „Destrămarea lumii” (Editura Ateneul Scriitorilor, 2016), „Poeme pentru mai târziu”, 2018. Nu-mi aduc singur laude, însă critica literară s-a aplecat asupra poeziei mele. Acest lucru îmi dă o stare de bine.

Am fost primit în Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, în 2009.

– Am ajuns la un punct important, multă lume întreabă, se fac aluzii răutăcioase: care erau şi care sunt condiţiile, criteriile, pentru ca un scriitor să fie primit în Uniunea Scriitorilor?

– Într-o perioadă, trebuia să ai minimum trei cărţi şi obligatoriu, recomandări de la membri ai Uniunii Scriitorilor. Acum s-a renunţat la recomandări şi s-au introdus cronicile literare. Ele se depun la Filială, se face o primă selecţie, după care sunt trimise la Comisia Naţională de Evaluare. S-a menţinut obligativitatea de a avea tipărite trei cărţi, plus cronicile publicate în revistele USR sau agreate de USR, semnate, evident, de nume importante, de personalităţi ale criticii literare, agreate, şi ele, de Uniune. Precizez, este vorba de cele şapte reviste editate de USR şi alte 20 de reviste agreate, lista acestora este aprobată periodic, nu cunosc amănunte. Trimitem, în fiecare an, câte 10-14 dosare, iar aprobate sunt 2-3. Vedeţi, aşadar, că nu este nici simplu şi nici uşor să intri în Uniunea Scriitorilor.

– În Bacău sunt critici cunoscuţi, sunt reviste de cultură. Care sunt agreate de Uniunea Scriitorilor?

– Acum doar Revista PLUMB are „egida” USR, Revista ATENEU a avut şi nu mai are. Nu că nu ar fi o revistă de calitate, cu o bogată istorie, cu redactori şi critici literari foarte buni, însă, atunci când am primit o adresă de la USR ca fiecare revistă să-şi facă, să-şi reînoiască dosarul, se pare că cei din conducerea revistei ori au uitat, ori au neglijat, nu ştiu exact ce s-a întâmplat, aşa că Revista ATENEU nu este „acreditată”, nu are „egida” USR, în sensul despre care am vorbit, nu după alte criterii, despre care am auzit că se mai afirmă prin târg.

Scriitorii băcăuani au o dorinţă: organizarea unui festival internaţional „George Bacovia”

– În 2018, colegii v-au ales preşedinte al Filialei Bacău a USR.

– Eram vicepreşedinte deja. Prin ianuarie 2018, trebuia să organizăm alegeri la filială, după mai multe evenimente, asupra cărora nu mai vreau să revin, am fost ales ca preşedinte şi încerc să coordonez activitatea filialei din Bacău.

– Câţi membri are Filiala Bacău a USR?

– Acum mai suntem 87, am fost 97, însă s-au mai dus. Din Bacău suntem 25 de scriitori membri ai Uniunii, restul sunt din alte judeţe. Există această posibilitate, fiecare se poate înscrie la orice filială vrea. Suntem o filială puternică, cu scriitori valoroşi, preamiaţi la diferite concursuri, de reviste literare, de USR. Suntem implicaţi în multe proiecte şi activităţi din comunitate, cum sunt Cenaclul „George Bacovia”, în cele două festivaluri literar-artistice, „George Bacovia” şi „Alecsandriada”. Ne gândim, o spun în premieră, să organizăm un festival internaţional „George Bacovia”, însă presupune o bună colaborare Primărie şi Consiliu Judeţean, Uniunea Scriitorilor, alte instituţii de cultură. Nu mai argumentez acum de ce ar fi necesar un asemenea festival, promovarea poetului, a oraşului, a literaturii noastre. Nu ar fi numai beneficii, ci şi cheltuieli, muncă, responsabilitate. Poate vorbim cu altă ocazie despre acest proiect.

– Care sunt acum problemele filialei băcăuane a Uniunii Scriitorilor?

– Organizatoric: am făcut şi facem în continaure demersuri la administraţia locală pentru a ni se repartiza un sediu, în comodat, aşa cum prevede legea. Suntem 40-50 de scriitori activi, avem un cenaclu, o bibliotecă, o arhivă, avem activitate pusă în slujba comunităţii. Unde să le desfăşurăm? O altă problemă ar fi întinerirea filialei, de care am mai vorbit, ne-am dori ca scriitorii băcăuani să se întoarcă acasă, în filiala noastră, Cornel Galben, Val Mănescu, Dan Petruşcă, Iancu Grama. Am mai discutat şi la Bucureşti să fim mai deschişi către tineri, nu să fim îngăduitori, ci realişti, nu toţi sunt geniali, dar, în Uniune pot creşte, este un alt cadru, o altă atmosferă, dacă îi ţii departe, îi pierzi definitiv.