Joi dimineaţă, la Grigoreni, în comuna Scorţeni, un bărbat de 34 de ani, din Moineşti, aflat la volanul unui autoturism, într-o curbă la stânga, pe un carosabil parţial alunecos, ar fi derapat, s-a izbit de doi stâlpi, după care s-a răsturnat cu maşina într-o râpă. La faţa locului au fost trimise o autospecială de la Pompieri şi o ambulanţă, însă cele patru persoane care se aflau în maşină se pare că nu au fost rănite, pentru că au refuzat să fie examinate sau transportate la spital. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul de poliţişti, rezultatul fiind negativ.

