Școala Gimnazială „Constantin Platon”, câștigătoarea Târgului de Crăciun al Școlilor din Bacău

Școala Gimnazială „Constantin Platon” și Asociația de Părinți ai școlii au răspuns DA la invitația lansată de Federația Părinților din Bacău de a participa la Târgul de Crăciun al Școlilor din Bacău, un eveniment de suflet, organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Județean Bacău, Instituția Prefectului Județului Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău și Agenția Edu Travel.

Desfășurată pe 18 decembrie, în Piața Tricolorului, manifestarea a reunit comunitatea locală într-o atmosferă de sărbătoare, solidaritate și bucurie.

Școala Gimnazială „Constantin Platon” s-a remarcat prin implicare, creativitate și dăruire, dar și printr-o abordare coerentă, construită pe colaborare, responsabilitate și respect. Elevii, sprijiniți de părinți și coordonați de cadrele didactice, au demonstrat că educația depășește spațiul clasei și se manifestă autentic în contexte care valorizează implicarea civică și creativitatea.

Standul cu obiecte hand-made realizate de elevii școlii a fost gândit ca o expresie a creativității, generozității și solidarității, iar atmosfera creată a reflectat din plin bucuria de a fi împreună și de a dărui. Momentele artistice prezentate de elevi au adus un plus de emoție și expresivitate artistică, transformând scena într-un spațiu al dialogului cultural, al talentului, autenticității, bucuriei și speranței.

Această experiență a fost o lecție despre comunitate, generozitate și încredere, despre elevi care au dăruit din suflet, părinți care au sprijinit necondiționat și profesori care au coordonat cu răbdare și dedicare. Târgul de Crăciun a arătat că școala este un spațiu viu, în care se formează caractere și se cultivă valori precum creativitatea, spiritul de echipă, solidaritatea, empatia și respectul.

Efortul comun al întregii comunități școlare a fost răsplătit pe măsură, Școala Gimnazială „Constantin Platon” câștigând Târgul de Crăciun al Școlilor din Bacău, premiul constând într-o excursie gratuită de o zi pentru 20 de elevi ai școlii, oferită de Agenția Edu Travel. Banii colectați din vânzarea de obiecte vor fi folosiți de către Asociația de părinți pentru implementarea proiectului „La Școala Bucuriei”, proiect ce vizează amenajarea unui spațiu recreativ pentru elevii școlii.

1 de 4

Această reușită confirmă faptul că, atunci când darul, harul și implicarea se întâlnesc, rezultatul depășește competiția și se transformă într-o lecție despre comunitate, solidaritate și bucuria de a construi împreună. Pentru Școala Gimnazială „Constantin Platon”, Târgul de Crăciun al Școlilor din Bacău a fost nu doar un concurs câștigat, ci o poveste frumoasă despre oameni și valori împărtășite.

Prof. dr. Carmen-Diana Corban