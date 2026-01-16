Schimbări în Consiliul Local Bacău și aprobarea unor finanțări importante pentru investiții

În ședința de astăzi a Consiliului Local Bacău, Adrian Gabor (PSD) a depus jurământul de consilier local. Acesta este cadru didactic și ocupă funcția de director al Centrului Școlar de Educație Incluzivă (CȘEI) nr. 1 Bacău.

El îl înlocuiește pe avocatul Gigi-Nucu Candet, care și-a anunțat, la finele anului trecut, demisia din Consiliul Local Bacău, după șase ani de activitate în deliberativul municipal.

Cunoscut pentru profesionalismul său, avocatul Gigi-Nucu Candet s-a remarcat ca un consilier care și-a argumentat întotdeauna intervențiile cu rigoare și claritate.

A promovat dezbaterea de idei, nu politica de conjunctură, devenind o adevărată „nucă” tare pentru adversari și un reper de integritate în cadrul Consiliului Local Bacău.

Un alt punct important de pe ordinea de zi a vizat aprobarea contractării și garantării unor finanțări rambursabile destinate susținerii investițiilor publice de interes local.

Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat contractarea și garantarea unor finanțări rambursabile destinate susținerii proiectelor de investiții publice de interes local.

Astfel, municipiul poate contracta:

o finanțare rambursabilă internă în valoare de până la 70.000.000 lei ;

una sau mai multe finanțări rambursabile externe în valoare totală de până la 81.379.600 euro, prima tranșă fiind în valoare de 26.379.600 euro, conform ofertei Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Fiecare finanțare poate avea o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și o maturitate de până la 25 de ani, iar contractarea se poate face sub forma mai multor împrumuturi distincte, fără a depăși sumele totale aprobate.

Banii vor fi utilizați pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.