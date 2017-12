– decizia a fost luată urmare a faptului că între timp s-a schimbat legislația, care se aplică retroactiv – acum, pentru ocuparea acestei funcții se cere ca persoana în cauză să aibă absolvite studii superioare, condiție pe care nu o îndeplinea cel care era pe acest post – între timp, pe funcție a fost numită, interimar, o altă persoană, până la organizarea unui nou concurs Sorin Roșca, directorul de îngrijiri de la Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Onești, s-a văzut în situația de a fi schimbat din această funcție după ce Ministerul Sănătății a menționat printr-un ordin că pentru a îndeplini această funcție publică de conducere este nevoie de studii superioare. La concursul de ocupare a acestei funcții, care a avut loc în ziua de 20 aprilie în acest an, Sorin Roșca (de profesie asistent medical, fără studii superioare) a obținut 90.70 puncte, continuând astfel mandatul de director de îngrijiri pe care l-a avut în ultimii ani. PUBLICITATE Consilierul local Gelu Panfil, membru în Consiliul de Administrație al spitalului oneștean, a declarat: „Ordinul de ministru ce prevede ca cei în funcția de director, șef compartiment, șef serviciu, șef secție trebuie să fie absolvenți ai studiilor superioare, coroborat și cu Legea 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, arată că Sorin Roșca nu mai îndeplinește condițiile de a fi director de îngrijiri la Spitalul Municipal Onești. În ceea ce privește faptul ca Sorin Roșca să returneze sumele de bani pe care le-a primit în funcția menționată considerăm că nu este cazul unui asemenea lucru deoarece s-a acționat la timp. Adică, în luna noiembrie, au venit aceste lămuriri de la Ministerul Sănătății, iar noi am luat măsuri imediate”. În funcția de director interimar de îngrijiri la Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Onești a fost numită asist. Gabriela Țâru, instituția sanitară din municipiul de pe Trotuș urmând să organizeze un nou concurs, în condițiile stabilite de lege, în perioada următoare. Am încercat să luăm legătura și cu Sorin Roșca pentru a prezenta un punct de vedere, dar demersurile noastre nu au primit niciun răspuns. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.