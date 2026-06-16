Incendiu la o locuință din Enăchești. Aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș au fost distruși

Pompierii militari au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Enăchești, comuna Berești-Tazlău.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești. Pentru sprijin a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul unei case de locuit și la o anexă gospodărească. În urma flăcărilor au fost distruși aproximativ 100 de metri pătrați din acoperișul imobilului și circa 10 metri pătrați din anexă.

Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea focului la construcțiile învecinate, limitând astfel pagubele materiale.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență reamintesc populației importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a utilizării acestora în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor incidente similare.